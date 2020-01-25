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台裔美軍女中校回台尋根 有段父不詳坎坷童年時光

2020-01-25 17:42聯合報 記者周宗禎／即時報導

民國53年美軍與台南美軍俱樂部穆姓女服務生結識，生下女兒穆姲妮後回美國下落不明，穆姲妮9歲時媽媽再嫁帶著她跟繼父移居美國，46歲母親病逝後穆姲妮年僅16歲舉目無親，為了生活從軍至今57歲，前年透過在大學認識的台灣研究生李淑貞等台灣人協助，找到在台南的表姐，穆姲妮今天回台南尋根，與表姊等人找到當年媽媽工作地點。

穆姲妮說，雖然已有了兒孫，但總是無法清楚具體告訴孩子那段破碎的身世，能找到家人、回到故鄉，不再有那種「無根」的感覺，失落的人生片段終於可以補上，她喜歡台灣的一切，再過幾年就要退休，可以來台長住。

前年穆姲妮也找到生父，但父親早已另有完整家庭，又因為保守宗教信仰，只能各過各的生活，她了卻尋找生父心願，卻因為父親的冷漠而難過許久，現在只希望大家各自平安生活，她說，好多事都是巧合，像是她發現小兒子長得很像祖父，生日都是8月14日（中華民國空軍節）。

穆姲妮的母親與美國兵的愛情不被祝福，她原本不知生父何在，透過巧遇的台灣人與台灣警方協助萬里尋親，終於與親友繫上，完成生命拼圖願望。

「我的故事不太一樣，我不是被美國人收養的」，穆姲妮表示，在台灣讀國小到四年級，母親英文名字「露西」，民國52年6月21日生，可是她從來不知生父是誰，只知他是美軍，她6個月大時坐船離開台灣。

穆姲妮能夠找到親人，要歸功她一直留著在台灣的戶口名簿，雖然是「父不詳」，沒任何父親的資料，母親懷孕時家人無法接受，斷絕關係，但是台灣的警政系統快就找到他的家人，她也感謝「美軍美僑在台南研究協會」臉書社群協助尋找在台家人與在美國的生父。

離台43年她在3年前10月，穆姲妮和長子凱爾來台尋根。「能遇到我從不知道我曾擁有的親友們」穆姲妮從沒想到有母親這邊的親戚，找到他們時非常激動，「因為母親未婚生下混血兒的我，因為膚色不同，在學校經常被欺負，指著臉罵，所以一直認為是被家人拋棄，直到與親人相會才消除」。

「美軍美僑在台南研究協會」發起人解吟情表示，台南曾是駐台美軍大本營，50年來台南變化很大，幾乎舊市區的路、巷、街道都改變，穆安妮1963年生，當時美軍生父應該屬「台南第2期美軍」，那一世代的人很多都過世了，那段歷史也隨著時間逐漸消失無蹤。

穆姲妮還能寫自己的中文名字。記者周宗禎／攝影
穆姲妮還能寫自己的中文名字。記者周宗禎／攝影
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穆姲妮（右一）9歲時媽媽再嫁帶著她跟繼父移居美國，46歲病逝穆姲妮才16歲舉目無...
穆姲妮（右一）9歲時媽媽再嫁帶著她跟繼父移居美國，46歲病逝穆姲妮才16歲舉目無親，為了生活從軍至今57歲，回台尋根。記者周宗禎／攝影
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穆姲妮一直留著小時候與母親的合照。記者周宗禎／攝影
穆姲妮一直留著小時候與母親的合照。記者周宗禎／攝影
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穆姲妮（右三）9歲時媽媽再嫁帶著她跟繼父移居美國，46歲母親病逝穆姲妮才16歲舉...
穆姲妮（右三）9歲時媽媽再嫁帶著她跟繼父移居美國，46歲母親病逝穆姲妮才16歲舉目無親，為了生活從軍至今57歲，回台尋根。記者周宗禎／攝影
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美軍空軍

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