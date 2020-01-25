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勇媽黃敏惠鐵粉穿學士服 連續8年領取新春紅包

2020-01-25 16:58聯合報 記者魯永明／嘉義縣即時報導

大年初一，嘉義市長黃敏惠一大早就馬不停蹄到各地寺廟上香，發送新春紅包，勇媽黃敏惠鐵粉朱品丞今年將從大學畢業，特地穿學士服領紅包，他說，第一次領市長紅包是國小六年級，已連領七、八年，今年是黃市長再回任第二年，他要從醫學系畢業重要時間點，一定要來實踐跟勇媽市長約定，領鼠年紅包； 黃敏惠開心地給朱品丞愛的抱抱。

黃敏惠一早帶市府團隊到遊天宮、城隍廟及九華山地藏庵上香祈福，並到文化局廣場發送1688個鼠年小紅包，文化局廣場排買滿滿人潮，在「2020愛妳愛你的裝置藝術」前，黃敏惠市長帶市府團隊祝福所有市民朋友，金鼠年健康快樂屬於您。

黃敏惠鐵粉朱品丞今年再次前來，特別換上大學學士服，與黃敏惠拍照，黃敏惠一眼就看見廣場中的朱品丞，朱品丞熱情地跟站舞台致詞的市長打招呼，兩人好交情，讓在場民眾都相當感動。

朱品丞就讀嘉大附小、北興國中、嘉義高中，現在是醫學系六年級，6月就要畢業的他特別穿上學士服領紅包，向市長報告說，自己就要畢業往濟世救人路上前進，朱品丞與黃敏惠深深擁抱，感謝她對自己的支持，雖然在外地念書，但總是很關注勇媽市長臉書，看到黃敏惠市長這麼認真為嘉義市打拼，真的非常感動。

黃敏惠感謝市民朋友支持，她說，「新的一年讓我們繼續拚，讓嘉義市的未來越來越好」。今年的小紅包設計是由藝術家smart莊信棠操刀，圓形又金澄澄的造型，非常喜氣亮眼，就像是一個特大號金幣一樣，民眾從黃敏惠市長手中拿到小紅包都非常開心。

黃市長在文化局廣場發送紅包後，接著前往圓福寺、上帝廟、伏龍宮、龍安宮上香並發送紅包，祝賀新年快樂，黃敏惠到每站都叮嚀市民，因應流感與武漢肺炎病毒，大家一定要做到「三手」:拱手、不握手、多洗手，讓快樂的團圓日子，不僅表達最深的情意、更能夠健健康康。

大年初一，嘉義市長黃敏惠一大早就馬不停蹄到各地寺廟上香，發送新春紅包。圖／市府提...
大年初一，嘉義市長黃敏惠一大早就馬不停蹄到各地寺廟上香，發送新春紅包。圖／市府提供
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勇媽嘉義市長黃敏惠鐵粉朱品丞(右)，今年將從大學畢業，特地穿學士服領紅包。圖／市...
勇媽嘉義市長黃敏惠鐵粉朱品丞(右)，今年將從大學畢業，特地穿學士服領紅包。圖／市府提供
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嘉義市長黃敏惠率市府團隊在文化局廣場在2020愛妳愛你的裝置藝術前，祝賀市民金鼠...
嘉義市長黃敏惠率市府團隊在文化局廣場在2020愛妳愛你的裝置藝術前，祝賀市民金鼠年健康快樂。圖／市府提供
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嘉義市長黃敏惠(右二)率市府團隊到各地寺廟上香，發送新春紅包。圖／市府提供
嘉義市長黃敏惠(右二)率市府團隊到各地寺廟上香，發送新春紅包。圖／市府提供
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黃敏惠紅包嘉義

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