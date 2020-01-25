春節國寶展碰上武漢肺炎 故宮南院啟動紅外線體溫偵測

嘉義縣故宮南院春節假期，推出強檔「人氣國寶展」與「清明上河圖特展」，碰上武漢肺炎疫情緊張，為防範疫情，比照國門國際機場防疫，啟動高性能紅外線體溫偵測儀，入館處全面使用體溫偵測儀，對遊客及員工實施體溫初篩，如遊客體溫過高，由專業護理人員復篩，確認發燒症狀，即發給口罩，建議就醫。

故宮南院說，南院106年採購高性能紅外線體溫偵測儀，每年由廠商到院執行校正及校準，並由廠商對第一線服務管理員實施教育訓練，以防備疫情，鑑於武漢肺炎疫情升高，春節連續假日期間，遊客眾多，為維護來院參觀遊客健康，防範疫情，即日起入館處全面使用體溫偵測儀。

對遊客及員工實施體溫初篩，如遊客體溫過高，由專業護理人員進行復篩，如確認有發燒症狀，即發給遊客口罩，並建議遊客自行就醫。南院口罩儲量充足，並將視情況採購，提供第一線人員使用，防範疫情。

故宮南院春節假期，安排「人氣國寶展」與「清明上河圖特展」，由翠玉白菜領軍展出，過往較少展出的青銅器、書畫也都陸續展出，特別的是〈清明上河圖〉首度在南院登場，依故宮文物保存規定，書畫類文物每次展出時間僅3個月，展後需回到庫房休息18個月，錯過此次展覽，2年內無法欣賞，民眾務必把握。