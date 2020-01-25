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台南竹溪寺文物 描繪台灣150年3場重要戰役

2020-01-25 10:13中央社 台南25日電

台南竹溪溪畔的竹溪寺是台灣最古老佛寺，藏有府城3大名匾之一的「了然世界」，但寺內還有3件文物，描繪出台灣近150年來經歷的林爽文之亂、乙未戰爭及第2次世界大戰等3場戰役。

台南市文化資產保護協會理事詹翹考證，竹溪寺中的匾額「捷於影響」及「默助成功」、寺內最古老經書「龍舒淨土文」封面表皮，其實和清領時期的林爽文之亂、甲午戰爭後日軍進軍台灣、及第2次世界大戰大有關係，時間串連近150年。

「捷於影響」匾額是福建陸路提督蔡攀龍於1788年清乾隆53年時所獻的，當時蔡攀龍因參與平定林爽文之亂，才剛被擢升，且賜予「健勇巴圖魯」的名號。

蔡攀龍是金門瓊林人，他應募從軍，升遷廈門千總、守備到遊擊；1786年乾隆51年11月台灣林爽文起事，海防同知楊廷理告警，調補澎湖右營遊擊的蔡攀龍率水師東渡。

蔡攀龍在郡南二里築造防禦工事，尚未完成，林爽文兵將就已來襲，蔡攀龍會同楊廷理率義民出城夾擊攻破對方；林爽文兵將改用火攻，還是被擊退。

林爽文之亂平定後，蔡攀龍被升為台灣鎮總兵，後再升任福建陸路提督，賜「健勇巴圖魯」名號及賞戴花翎，加參贊大臣銜。入覲，召工畫像，列入紫光閣「平台20功臣」之一；蔡攀龍於1798年嘉慶3年去世，享壽61，墳墓被列為金門縣定古蹟。

至於蔡攀龍為何到竹溪寺獻匾，詹翹推測應和地緣有關係，當時竹溪寺背倚桂子山，前臨竹溪，是清代桶盤棧舊地，早在康熙年間就設有桶盤棧汛，守衛府城南路一帶；「金門志」記載蔡攀龍在「郡南二里」築造防禦工事，從小南門出城1公里左右，就是台南體育公園，也就是竹溪寺附近。

「默助成功」匾額是1895年清光緒21年黑旗軍劉永福義子劉成良所獻，當時清朝在甲午戰爭大敗，簽訂馬關條約割讓台灣及澎湖，日軍開始進取台澎，劉成良奉命堅守旗後砲台時題獻。

1895年是乙未年，「默助成功」匾額正是見證台灣近代史的重要文物；2015年國立台灣歷史博物館舉辦「鉅變1895：台灣乙未之役120週年」特展時，曾向竹溪寺借展。

印成於1695年清順治16年的「龍舒淨土文」，是竹溪寺最古老的經書，歷史可能比竹溪寺還要久，經書作者是南宋廬州（合肥）龍舒的王日休，人稱「龍舒居士」，他認為「西方淨土」最簡捷易行，每日精勤念佛，且將所有有關淨土的經文，編成「龍舒淨土文」與「大阿彌陀經」。

坊間相傳，王日休有天對徒弟講經說法後，禮佛念經一如平時，但到了3更天，王日休忽然念了數聲阿彌陀佛後，大聲說：「佛來迎接我了」，就此站立去世。竹溪寺這本「龍舒淨土文」，第一頁可看到王日休的肖像，上面印著「念佛立化龍舒王居士像」。

這本「龍舒淨土文」為何和第2次世界大戰扯上關係，原來台南市文資協會成員翻閱這本經書時，發現經書滿布蝕痕，保存狀況相當差，更讓人意外的是，經書書皮竟是用1張「感謝狀」製成的。

這張感謝狀只看得到下半部，是時任日本內閣總理大臣東條英機具名致送的，感謝竹溪寺在大東亞戰爭期間捐款勞軍，受贈者是竹溪寺當時的住持捷圓和尚，落款於1943年昭和18年7月18日。二戰結束後，東條英機被列為甲級戰犯問絞。

戰爭金門福建

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