親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

全國近乎淪陷！大陸武漢肺炎確診例暴增至1,287例、41死

雲林頭香哥二度搶到頭香 霸氣捐出日本來回機票

2020-01-25 08:10聯合報 記者陳雅玲／即時報導

雲林縣西螺福興宮除夕夜搶頭香活動今年再加碼，準備來回機票送頭香得主到日本旅遊，吸引許多民眾前來試手氣，今年由來自彰化的詹棟凱奪得好彩頭，獲得廟方頒贈價值3萬多元的禮品，他表示，要把機票捐出讓其他信徒抽獎，新年新希望願大家平順。

西螺福興宮董事長楊文鐘表示，感謝信眾對福興宮活動的支持，今年搶頭香活動響應民眾熱烈支持，頭香狀元獎品豐富，除了無價的頭香狀元匾額、太平媽純金項鍊，還有日本賞櫻來回機票、劍湖山免費住宿券、美金紅包與精美太平媽文創組合，希望讓頭香狀元好運一整年。

頭香詹棟凱表示，這是他第四次參加搶頭香，也是他第二次搶到頭香，他要把機票捐出，讓更多人認識太平媽，也希望大家都平順。

除夕夜晚間西螺福興宮也安排一系列活動陪信徒守歲，不僅有除夕太平跨年晚會、施放祈福氣球、炮炸年獸、火把踩街、吃平安圓、跨年煙火、西螺媽祖迎春燈會，讓民眾在福興宮感受濃濃年味，福興宮也循古例在晚間10時30分關廟門，象徵結束舊年，並在凌晨開啟廟門。

西螺福興宮也發放開運紅包給守歲民眾，今年準備8800個一元美金開運紅包讓民眾都能得到太平媽的祝福，排隊人潮眾多，擠滿延平路與福興路口，展現濃濃年節氣氛。

雲林縣西螺福興宮搶頭香活動。記者陳雅玲／攝影
雲林縣西螺福興宮搶頭香活動。記者陳雅玲／攝影
分享
雲林縣西螺福興宮搶頭香活動。記者陳雅玲／攝影
雲林縣西螺福興宮搶頭香活動。記者陳雅玲／攝影
分享
雲林縣西螺福興宮搶頭香活動。記者陳雅玲／攝影
雲林縣西螺福興宮搶頭香活動。記者陳雅玲／攝影
分享

機票紅包跨年晚會

延伸閱讀

影／雲林頭香哥二度搶到頭香 霸氣捐出日本來回...

武漢偽娘團意外瘋傳日本 成員：我家對面死了一...

日本郊山行 遠眺天空之城、富士山

自駕開進日本「中國地區」 鳥取島根三大景點推...

相關新聞

影／新港奉天宮搶頭香 17歲學生搶到希望考試會過

2020-01-25 01:33

影／雲林頭香哥二度搶到頭香 霸氣捐出日本來回機票

2020-01-25 01:00

影／全台唯一除夕跨年晚會 正統鹿耳門聖母廟秀煙火

2020-01-24 22:09

除夕團圓時 這些人仍在堅守崗位

2020-01-24 16:20

陸客不來嘉義茶農轉型 觀光茶園新玩法

2020-01-24 16:11

絕地拚重生 茶農直接移往大陸拚商機

2020-01-24 16:10

迎遊子回家 嘉義縣市長車站拜年發紅包

2020-01-23 23:42

台南發萬張餐券 弱勢生過年不用擔心挨餓

2020-01-23 23:41

熱門文章

真的是閃電戰！ 北市重慶南路高架橋拆除進度超前

2020-01-24 11:57

驚！秋冬遊補助副作用 南投春節住宿率跌到6成

2020-01-24 10:32

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top