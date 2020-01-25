新港奉天宮搶頭香 17歲學生搶到希望考試會過

嘉義新港奉天宮除夕夜遵循古禮舉行「開廟門、搶頭香」活動，吸引各地的信徒參加，最後由17歲的嘉義高工學生陳柏寰獲得頭香，他期望大家平安健康，書讀好、考試會過就好。

新港奉天宮董事長何達煌表示：今年特別致贈搶得頭香的信徒一座出自林洸沂大師的交趾陶「金鼠引福」，市價高達十萬元。