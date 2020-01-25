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影／雲林頭香哥二度搶到頭香 霸氣捐出日本來回機票

2020-01-25 01:00聯合報 記者陳雅玲／即時報導

雲林縣西螺福興宮今年除夕夜搶頭香活動今年再加碼，準備來回機票送頭香得主到日本旅遊，吸引許多民眾前來試手氣，今年由來自彰化的詹棟凱奪得好彩頭，獲得廟方頒贈價值3萬多元的禮品，他表示，要把機票捐出讓其他信徒抽獎，新年新希望願大家平順。

西螺福興宮董事長楊文鐘表示，感謝信眾對福興宮活動的支持，今年搶頭香活動響應民眾熱烈支持，頭香狀元獎品豐富，除了無價的頭香狀元匾額、太平媽純金項鍊，還有日本賞櫻來回機票、劍湖山免費住宿券、美金紅包與精美太平媽文創組合，希望讓頭香狀元好運一整年。

頭香詹棟凱表示，這是他第四次參加搶頭香，也是他第二次搶到頭香，他要把機票捐出，讓更多人認識太平媽，也希望大家都平順。

今天晚間西螺福興宮也安排一系列活動陪信徒守歲，不僅有除夕太平跨年晚會、施放祈福氣球、炮炸年獸、火把踩街、吃平安圓、跨年煙火、西螺媽祖迎春燈會，讓民眾在福興宮感受濃濃年味，福興宮也循古例在晚間10時30分關廟門，象徵結束舊年，並在凌晨開啟廟門。

西螺福興宮也發放開運紅包給守歲民眾，今年準備8800個一元美金開運紅包讓民眾都能得到太平媽的祝福，排隊人潮眾多，擠滿延平路與福興路口，展現濃濃年節氣氛。

雲林縣西螺福興宮今晚搶頭香。記者陳雅玲／攝影
雲林縣西螺福興宮今晚搶頭香。記者陳雅玲／攝影
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雲林縣西螺福興宮今晚搶頭香。記者陳雅玲／攝影
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機票紅包跨年晚會

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