影／全台唯一除夕跨年晚會 正統鹿耳門聖母廟秀煙火

台南正統鹿耳門聖母廟今晚舉行全台唯一除夕跨年晚會，廟前廣場湧入大批人潮，更有人白天就來排隊先卡位，晚上9點半首波璀璨煙火施放劃亮府城夜空，越晚越熱鬧。

不同於各縣市去年底瘋跨年，正統鹿耳門聖母廟別出心裁，今年首度在農曆除夕舉辦跨年晚會，今更與台南市議會合辦，邀請藝人與表演團體一起跨年，布置花燈展、設計5分鐘的倒數煙火秀。

晚上9點多出身在地的台南市議會議長郭信良及台南市長黃偉哲、副市長許育典、立委陳亭妃及多名市議員及市府局長也出席，郭信良等人說，希望正統鹿耳門聖母廟農曆跨年，能未來每年舉辦，成為台南宗教文化另項特色。

除了今晚晚會，正統鹿耳門聖母廟表示，廟內另展出為期一個月的花燈展，其中有高達8公尺的鹿耳門媽造型燈、長約20餘公尺五府千歲王船燈及月老、南瓜馬車等數十樣的造型主燈等，以迎合各年齡階層，聖母廟周圍也設計LED燈海橋。現場發放2020個零錢包，並有摸彩活動。