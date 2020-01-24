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影／全台唯一除夕跨年晚會 正統鹿耳門聖母廟秀煙火

2020-01-24 22:09聯合報 記者謝進盛／即時報導

台南正統鹿耳門聖母廟今晚舉行全台唯一除夕跨年晚會，廟前廣場湧入大批人潮，更有人白天就來排隊先卡位，晚上9點半首波璀璨煙火施放劃亮府城夜空，越晚越熱鬧。

不同於各縣市去年底瘋跨年，正統鹿耳門聖母廟別出心裁，今年首度在農曆除夕舉辦跨年晚會，今更與台南市議會合辦，邀請藝人與表演團體一起跨年，布置花燈展、設計5分鐘的倒數煙火秀。

晚上9點多出身在地的台南市議會議長郭信良及台南市長黃偉哲、副市長許育典、立委陳亭妃及多名市議員及市府局長也出席，郭信良等人說，希望正統鹿耳門聖母廟農曆跨年，能未來每年舉辦，成為台南宗教文化另項特色。

除了今晚晚會，正統鹿耳門聖母廟表示，廟內另展出為期一個月的花燈展，其中有高達8公尺的鹿耳門媽造型燈、長約20餘公尺五府千歲王船燈及月老、南瓜馬車等數十樣的造型主燈等，以迎合各年齡階層，聖母廟周圍也設計LED燈海橋。現場發放2020個零錢包，並有摸彩活動。

另外台南市政府文化局與正統鹿耳門聖母廟舉辦的國際高空煙火迎春系列活動，今年安排2月8日舉行，除了民俗藝陣表演、迎春牛、搶春牛、炸蜂炮、國際高空煙火秀外，迎春禮在踩街遊行後也會發送200個限量護佑御守，台江國家風景區管理處也贊助限量700隻真皮春牛吊飾。

全台唯一除夕跨年登場，正統鹿耳門聖母廟前熱鬧滾滾。記者謝進盛／攝影
全台唯一除夕跨年登場，正統鹿耳門聖母廟前熱鬧滾滾。記者謝進盛／攝影
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首波璀璨煙火施放劃亮府城夜空，越晚越熱鬧。記者謝進盛／攝影
首波璀璨煙火施放劃亮府城夜空，越晚越熱鬧。記者謝進盛／攝影
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全台唯一除夕跨年登場，正統鹿耳門聖母廟前熱鬧滾滾。記者謝進盛／攝影
全台唯一除夕跨年登場，正統鹿耳門聖母廟前熱鬧滾滾。記者謝進盛／攝影
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全台唯一除夕跨年登場，正統鹿耳門聖母廟深夜煙火施放湧人潮。記者謝進盛／攝影
全台唯一除夕跨年登場，正統鹿耳門聖母廟深夜煙火施放湧人潮。記者謝進盛／攝影
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全台唯一除夕跨年登場，正統鹿耳門聖母廟深夜煙火開始施放湧人潮。記者謝進盛／攝影
全台唯一除夕跨年登場，正統鹿耳門聖母廟深夜煙火開始施放湧人潮。記者謝進盛／攝影
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全台唯一除夕跨年登場，正統鹿耳門聖母廟深夜湧人潮。記者謝進盛／攝影
全台唯一除夕跨年登場，正統鹿耳門聖母廟深夜湧人潮。記者謝進盛／攝影
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現場湧入大批遊客參與，入夜人潮更多。記者謝進盛／攝影
現場湧入大批遊客參與，入夜人潮更多。記者謝進盛／攝影
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跨年晚會郭信良花燈

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