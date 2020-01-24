防堵肺炎疫情　嘉義市成立應變指揮中心

為因應武漢肺炎病例快速增加，同時過年期間國內外、台灣南來北往人潮大量流動，嘉義市政府今天下午4點，召開嘉義巿嚴重特殊傳染性肺炎疫情跨局處整備會議，市長黃敏惠宣布嘉義市應變指揮中心正式成立，以料敵從嚴、多一分準備的信念，守護民眾安心過春節。

黃敏惠表示，市政府在22日就召集主要醫療院所與消防局、東西區公所等單位，召開「嚴重特殊傳染性肺炎」疑似個案收治動線及卸除清消救護車教育訓練，今天一早衛生局前往嘉基、聖馬等五大醫院，檢視醫院的防疫整備、發燒篩檢站、隔離病房的開示設、發燒病人的分流等重點

黃敏惠市長說，今天是除夕，除了返鄉遊子，又要迎接滿滿的來嘉觀光人潮，市府各局處首長齊聚召開跨局處整備會議，並且成立應變指揮中心，目標就是要多做一些準備，讓所有的市民朋友過個好年。

嘉義市衛生局說明，嘉義市應變醫院與隔離醫院都已經完成感染管制動線與病患分流機制，口罩與防護衣也均高於安全儲備量，負壓病房的數量也每日更新，並且與消防局統一連線，使發燒個案可以在最短時間送至正確醫院；同時春節期間的通報與檢體收送流程均已完備。