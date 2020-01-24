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武漢肺炎通報個案創新高增70人 疾管署今起擴大通報資格

除夕團圓時 這些人仍在堅守崗位

2020-01-24 16:20聯合報 記者黃宣翰／台南即時報導

春節是家家團圓的美好時刻，當人們都沉浸在全家團聚，歡度新年的時候，為了讓更多的人過上一個歡樂祥和的春節，消防局值勤員、交通警察和鐵路站務人員，鐵道班人和電信局員工，他們捨棄和家人團聚的時光，堅守在各自的崗位上奉獻。

當旅客坐在舒服的車廂內，輕鬆悠閒的欣賞窗外的風景，準備回家與親人歡聚時，台南火車站站務人員，忙著協助老太太搬行李上車，等到乘客坐好位子，再下車繼續等候下班列車進站；除了站務人員，鐵道班工人在春節期也照常上班，因為養護鐵路的工作不論日曬雨淋，時時刻刻盯緊，才能讓列車安全平順通行。

台南市消防局救災應變中心值勤隊員工作也不輕鬆，不僅要承受時間、精力付出和透支，還要承受對家人的愧疚。隊員蘇賢昆在台南服務15年來，在他的印象中，每年除夕夜能夠回家吃年夜飯的日子不到一半，雖然除夕夜不能回家，他一個念幼稚園、一個讀國小的女兒，總會體諒，貼心地叮嚀，「爸爸，開車要小心，平安回家。」

除夕當天，很多餐廳也都沒有營業，救災應變中心數名值勤隊員和值勤官忙於通報處理車禍，或是救護案件，也沒有人手煮晚餐，小隊長王大立說，也只能點外送批薩或是炸雞等速食簡單裹腹，想吃頓好的，只能等除夕過後再和家人一起。

過年期間，返鄉車流量多，有的汽機車駕駛，急著趕快回家圍爐，容易發生輕微碰撞和追尾事故，幾乎所有交通警察都忙著在路上處理車禍，卻疏導、協助車輛分流。台南市警一分局轄區接近中山高速公路仁德交流量，春節住來交流道車輛頻繁，交警得站崗疏道，交通組長洪百量常會到場為員警加油打氣，慰勞辛苦。

農曆春節連假，台電公司也派員參與輪值工作，犧牲假期堅守崗位，為了讓民眾都可以安心過好年，台電公司春節期間，全國約有3千多人輪值工作，包括電力調度中心、現場搶修執勤及客服中心都有員工輪值，維持正常供電，讓春節期間，家家戶戶燈火通明，迎接新的一年。

春節期間，台鐵台南火車站站務人員加強輸運旅客。記者黃宣翰／攝影
春節期間，台鐵台南火車站站務人員加強輸運旅客。記者黃宣翰／攝影
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春節期間，交通員警攜牲假期，在車流量多路口站崗交管，相當辛苦。記者黃宣翰／翻攝
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春節期間，交通員警攜牲假期，在車流量多路口站崗交管，相當辛苦。記者黃宣翰／翻攝
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台南消防局災害應變中心值勤人員，春節期間24小時待命，堅守工作崗位。記者黃宣翰／...
台南消防局災害應變中心值勤人員，春節期間24小時待命，堅守工作崗位。記者黃宣翰／攝影
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台南消防局災害應變中心值勤人員，春節期間24小時待命，堅守工作崗位。記者黃宣翰／...
台南消防局災害應變中心值勤人員，春節期間24小時待命，堅守工作崗位。記者黃宣翰／攝影
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春節警察

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