陸客不來嘉義茶農轉型 觀光茶園新玩法

嘉義縣阿里山風景區一直是陸客來台必走景點，大阿里山區高山茶更受歡迎，近年陸客團減少，加上對岸暫停來台自由行，對於山區觀光、茶葉銷售影響不小，部分茶農近年推出觀光茶園、精緻旅遊，鼓勵遊客品茗、體驗製茶，住民宿看琉璃光、雲瀑，透過深度旅遊感受山區魅力特色。

●品茶、製茶、學插花

嘉義縣竹崎鄉中和村茶農林東立，3年前在海拔1千600公尺阿里山區，種植「阿薩姆紅茶」，成功揉捻製成茶湯甘甜、回甘的高山阿薩姆紅茶，廣受消費者喜愛，去年初為吸引遊客參訪，他結合妻子張語恩的插花教學，成立「花現茶韻藝術空間」，讓遊客體驗製茶、學習插花，品嘗高山蔬菜及茶葉入菜料理。

林東立表示，「花現茶韻藝術空間」可接待40人以內自由行遊客，用餐後工作人員會帶領走私人秘境，沿茶園走櫻之道、茶之道、雲之道、霞之道、霧之道等5條石棹特色步道，沿途滿開的櫻花、高山獨有雲瀑、夕陽，絕對讓人不虛此行。

●石棹特色步道 各有特色

嘉義縣竹崎鄉中和村長洪銀盛說明，霧之道與茶之道為頂石棹最早設立步道群，可在小瞭望台欣賞茶園美景、竹林、杉林；雲之道可體驗漫步雲霧樹林感受；霞之道面西，最適合欣賞晚霞；櫻之道春節期間櫻花盛開，沿途粉紅櫻花美不勝收，步道總長近3公里，約2個多小時可走完。

「留宿1晚有更美收穫！」洪銀盛強調，頂石棹有全國最美琉璃光，建議遊客向民宿業者詢問觀賞點，運用相機及腳架拍出最美琉璃光，隔天清晨還有機會欣賞雲瀑美景，他也提醒遊客山區氣溫低，上山要注意保暖。

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