加大防疫力道 即日起成大醫院謝絕所有探病訪客

因應「武漢肺炎」衝擊，成大醫院加大防疫力道，今宣布，即日起執行全院門禁管制，謝絕所有探病訪客。陪病者需出示有陪伴證，並戴口罩及量測體溫無發燒，始得進入。

成大醫院今近午發布新聞稿指出，成大醫院為雲嘉南唯一「武漢肺炎」通報個案之檢驗機構，請民眾毋須過度恐慌，依照醫師專業建議決定是否篩檢，受檢者須有「14天內中國旅遊史」及「發燒或呼吸道症狀」等條件，同時經採檢後，仍須隔離48小時才能確定是否感染。