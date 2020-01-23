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返鄉過年的遊子都戴口罩 雲林長輩見識武漢肺炎威力

2020-01-23 18:25聯合報 記者蔡維斌／雲林縣即時報導

高鐵雲林站返鄉人潮，多數人都戴口罩，讓人感受武漢肺炎也可怕。記者蔡維斌／攝影
高鐵雲林站返鄉人潮，多數人都戴口罩，讓人感受武漢肺炎也可怕。記者蔡維斌／攝影
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武漢肺炎讓民眾人人自危，今天是小年夜，旅外人口最多的雲林縣，返鄉人潮一波接一波，高鐵站一早返鄉班車，班班客滿，每班車共同特點，就是幾乎全車旅客都戴口罩，讓去接家人的老人家，一時都認不出自己子女，讓原本沒有感受肺炎嚴重的雲林，也因一波波的「口罩人」返鄉，讓在地人也感受到武漢肺炎的威力。

「整個臉都蓋著，阿公都認不出來！」到高鐵雲林站接人的蔡老先生，一時認不出許久未見面的孫子，尤其每個從車站走出來的人都戴著口罩，把臉都蓋住，蔡老先生得在人群搜尋，直到小孫子走近喊一聲阿公，老人家才露出笑容。

武漢肺炎經媒體大肆報導，出門戴口罩成為自保的必要配備，今天是小年夜，雲林高鐵站一早就開始有返鄉人潮，每班車抵達後，出站的人潮幾乎有八成都戴口罩，成為今年新春返鄉的特殊景象。

幾位旅客說，武漢肺炎已有確診，且傳染力強，尤其群聚在密閉車廂內，更感到怕怕，所以還是戴一口罩比較安心，多一分防護總是好的。

反倒是幾位到車站接人的雲林在地人，幾乎沒人戴口罩，他們說，在南部感覺沒那麼可怕，但看到一堆從外地回來的人都戴口罩，如臨大敵一般，讓他們也感到有點可怕，沒感染肺炎，倒是感染到一些恐懼。

武漢肺炎高鐵

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