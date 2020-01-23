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武漢防疫如臨大敵 陸官方宣布進入戰時狀態

南部空品差 環保局：過年少燒金紙焚香

2020-01-23 14:41聯合報 記者修瑞瑩／台南即時報導

今天的空氣品質又達到紅害的程度，台南市環保局表示，春節期間很多人可能會焚香燒金紙，將使空品更加惡劣，提醒「一尊三減一目標」，即尊重宗教信仰及民間風俗的同時，應該減香、減金、減炮，達到兼顧民眾健康的目的。

今天再度發布空品惡劣警報，受到吹拂東南風的影響，空氣汙染物在西半部來回移動，空品惡化，中部以南AQI值都超過150，達到紅色警戒，有心臟、呼吸道及心血管疾病之敏感族群，建議留在室內並減少體力消耗活動，如必要外出應配戴口罩。

環保局表示，明天起北風將逐漸增強，汙染物也將被帶走，空品會逐漸好轉。即時資訊 http://taqm.epa.gov.tw/taqm/tw/

環保局表示，經過多年宣傳、加上民眾及廟方配合，一爐一香、大面額紙錢的採用等減香減紙作為，而推動以功代金政策也有相當成效，將部分購買紙錢的金錢幫助更多需要幫助的弱勢團體，把小愛化為大愛。

環保局長林淵淙表示，燒紙錢應以不影響他人為最高原則，也歡迎紙錢集中燒，可至環保局網站申請紙錢載運至淨圓滿紙錢專爐焚燒。若經民眾陳情，查察有污染事實並經勸導無改善者，環保局則會依法告發，108年度共告發4件，藉此再次呼籲民眾勿露天燃燒，共同守護大台南環境品質，違法可處新台幣1200元以上、10萬元以下罰款。

南部地區空氣品質差，明天之後才會逐漸好轉。圖／台南市環保局提供
南部地區空氣品質差，明天之後才會逐漸好轉。圖／台南市環保局提供
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為共同維護空氣品質，環保局呼籲春節期間應減少香紙的焚燒。圖／台南市環保局提供
為共同維護空氣品質，環保局呼籲春節期間應減少香紙的焚燒。圖／台南市環保局提供
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為共同維護空氣品質，環保局呼籲春節期間應減少香紙的焚燒。圖／台南市環保局提供
為共同維護空氣品質，環保局呼籲春節期間應減少香紙的焚燒。圖／台南市環保局提供
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減香心血管疾病

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