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底薪超低年終卻有「8萬4」 網友嘆可憐揭暗黑真相

張麗善體力超驚人 除夕到初三要連跑57座廟發福袋

2020-01-23 13:43聯合報 記者蔡維斌／雲林縣即時報導

雲林縣長張麗善在今天小年夜，一早就到斗六福興宮向民眾拜早年並發福袋，稍後又趕往高鐵雲林站，歡迎返鄉縣民，也逐一發福袋，密集拜年不打緊，她還從除夕開始到初三，一口氣排定到縣內57座廟發福袋，從早拜年拜到晚，創下歷來拜年拜最多的紀錄。

今天是小年夜，不少旅外民眾開始返鄉，雲林縣府除加強高鐵接駁旅運，增加元長線之外，雲林縣長張麗善今天也到高鐵站迎接返鄉縣民，帶領部分主管站在大廳出口，向每位返鄉旅客發福袋拜年，有雲林的老外女婿，一走出車站就接到福袋，連聲「3Q」，感受雲林的熱情，也讓高鐵站洋溢喜氣。

張麗善除了提前向民眾拜年，從除夕夜晚間9點開始，從老家土庫鎮馬光順天宮出發，到深夜十一時，到西螺福興宮開廟門，一晚就跑了4座廟，隔天大年初一上午8點，再從斗六福興宮出發，到下午6點40分，一口氣馬不停，跑了斗六、林內、莿桐、虎尾、大埤、斗南、古坑等7鄉鎮市，共19座廟和1間教堂，每處停留約半小時發福袋。

大年初二上午再從虎尾興南宮出發，往崙背、二崙、西螺等鄉鎮共18座寺廟，大年初三上午從元長鄉鰲峯宮出發，到褒忠、東勢、麥寮、台西、四湖、口湖、水林，再往北港朝天宮，深夜11點到北港武德宮終點站共15座廟。

從除夕到初三，張縣長總共跑56座廟1間教堂，發出約8萬個福袋，創下拜年行程最多紀錄。張縣長指出，除了拜廟，也不忘行銷雲林，推荐物美價廉的雲林農特產斗六茂谷柑、古坑咖啡、元長黑金剛花生、北港麻油、口湖烏魚子、西螺醬油、水林蕃薯等，歡迎大家來雲林拜拜、吃美食，如意過好年，她祝福鄉親鼠報吉祥，黍豐民富。

雲林縣長張麗善（右一）到高鐵站迎接返鄉的鄉親並發福袋拜年。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善（右一）到高鐵站迎接返鄉的鄉親並發福袋拜年。記者蔡維斌／攝影
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雲林縣長張麗善從除夕晚起到初三，一口氣排定57座廟拜年，創下拜年最密集的紀錄。記...
雲林縣長張麗善從除夕晚起到初三，一口氣排定57座廟拜年，創下拜年最密集的紀錄。記者蔡維斌／攝影
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雲林的老外女婿走出車站就接到雲林縣長張麗善（右一）的福袋，感受雲林人的熱情。記者...
雲林的老外女婿走出車站就接到雲林縣長張麗善（右一）的福袋，感受雲林人的熱情。記者蔡維斌／攝影
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因應返鄉人潮，雲林縣增加接駁旅運。記者蔡維斌／攝影
因應返鄉人潮，雲林縣增加接駁旅運。記者蔡維斌／攝影
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雲林縣長張麗善（右一）到高鐵站迎接返鄉的鄉親並發福袋拜年。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善（右一）到高鐵站迎接返鄉的鄉親並發福袋拜年。記者蔡維斌／攝影
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雲林縣長張麗善（右）到高鐵站迎接返鄉的鄉親並發福袋拜年。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善（右）到高鐵站迎接返鄉的鄉親並發福袋拜年。記者蔡維斌／攝影
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福袋拜年北港朝天宮

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