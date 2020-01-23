張麗善體力超驚人 除夕到初三要連跑57座廟發福袋

雲林縣長張麗善在今天小年夜，一早就到斗六福興宮向民眾拜早年並發福袋，稍後又趕往高鐵雲林站，歡迎返鄉縣民，也逐一發福袋，密集拜年不打緊，她還從除夕開始到初三，一口氣排定到縣內57座廟發福袋，從早拜年拜到晚，創下歷來拜年拜最多的紀錄。

今天是小年夜，不少旅外民眾開始返鄉，雲林縣府除加強高鐵接駁旅運，增加元長線之外，雲林縣長張麗善今天也到高鐵站迎接返鄉縣民，帶領部分主管站在大廳出口，向每位返鄉旅客發福袋拜年，有雲林的老外女婿，一走出車站就接到福袋，連聲「3Q」，感受雲林的熱情，也讓高鐵站洋溢喜氣。

張麗善除了提前向民眾拜年，從除夕夜晚間9點開始，從老家土庫鎮馬光順天宮出發，到深夜十一時，到西螺福興宮開廟門，一晚就跑了4座廟，隔天大年初一上午8點，再從斗六福興宮出發，到下午6點40分，一口氣馬不停，跑了斗六、林內、莿桐、虎尾、大埤、斗南、古坑等7鄉鎮市，共19座廟和1間教堂，每處停留約半小時發福袋。

大年初二上午再從虎尾興南宮出發，往崙背、二崙、西螺等鄉鎮共18座寺廟，大年初三上午從元長鄉鰲峯宮出發，到褒忠、東勢、麥寮、台西、四湖、口湖、水林，再往北港朝天宮，深夜11點到北港武德宮終點站共15座廟。