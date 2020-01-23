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溪頭米堤負責人500萬回饋地方 賴清德：被善行嚇一跳

2020-01-23 12:51聯合報 記者卜敏正／即時報導

賴清德今天到嘉義布袋建德宮參拜。記者卜敏正/攝影
賴清德今天到嘉義布袋建德宮參拜。記者卜敏正/攝影
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溪頭米堤大飯店負責人李麗裕、李麗生兄弟，今天中午在嘉義縣布袋鎮過溝村建德宮前，席開170桌邀請貧戶、老人、社團志工及孝行獎得獎學生用餐，副總統當選人賴清德受邀到場，稱讚李是企業良心典範，能連續多年、大量捐款行善也讓他嚇一跳，他也恭喜鄉親新年快樂。

賴清德今天到嘉義縣布袋建德宮，受到民眾熱情歡迎，爭取合影拍照、簽名，嘉義縣長翁章梁、立委蔡易餘、法務部次長蔡碧仲等人都到場致意，李麗裕並頒發敬賢金、孝悌獎學金與低收入獎勵金、藝文表現優異獎勵金，及15個社團等700多個紅包，現場並備有2800包米堤好米發放給鄉親。

「他們慷概善行讓我嚇一跳！」賴清德致詞時先感謝嘉義縣，這次選舉對民進黨支持，並稱讚李麗裕回饋鄉親方式，是企業對社會付出最直接表現，這次回饋總經費已達500萬元，尤其善行能持續數十年不中斷更是難得，他要和所有鄉親一起表達感謝。

「 成績好更要有孝心！」67歲李麗裕表示，這個活動已經持續辦數十年，12年前他因肝癌生病、換肝後，更加覺得回饋社會、照顧弱勢，一刻都不能緩，台灣是一個充滿了愛心的社會，企業有成就不只要幫助弱勢， 他也要鼓勵成績好有孝行學生。

李麗裕與李麗生出生嘉義偏鄉，父親李清標早年經營碾米廠、漁塭、瓦斯行，當時為善好施、協助地方建設例如鋪路、建設過溝公園、成立過溝工業區、並爭取過溝國中遷移至大馬路邊，在當時已是當地居民心中的大善人。

李麗裕兄弟創辦「榮鑫集團」，事業跨足紡織、不良債權、不動產、建築、機電、飯店與教育等，「米堤大飯店」為「榮鑫集團」所創建的休閒飯店，兩兄弟從小在父親耳濡目染下，延續行善理念，舉辦送暖活動已經40多年。

賴清德今天到嘉義建德宮受到民眾熱情歡迎。記者卜敏正/攝影
賴清德今天到嘉義建德宮受到民眾熱情歡迎。記者卜敏正/攝影
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賴清德今天到嘉義建德宮，並發紅包給高齡長輩。記者卜敏正/攝影
賴清德今天到嘉義建德宮，並發紅包給高齡長輩。記者卜敏正/攝影
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賴清德等人今天到嘉義縣布袋建德宮，參加李麗裕的頒獎餐會。記者卜敏正/攝影
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嘉義賴清德

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