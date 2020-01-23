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今天小年夜 黃偉哲到佳里金唐殿發紅包

2020-01-23 12:00聯合報 記者謝進盛／即時報導

「是市長！...」台南市長黃偉哲今到佳里金唐殿發送市府2020「鼠來是寶」限量版紅包，市民採買年菜時驚喜巧遇市長本人，紛紛拿出手機自拍合照，黃偉哲預祝大家新年快樂。

黃偉哲春節期間展開一系列寺廟祈福活動，今天小年夜開始，一路跑到大年初三，一連五天將走訪50間宮廟、五個商圈，涵蓋台南37個行政區，除參拜、祈福並發2020「鼠來是寶」限量版開運小紅包，同時也會前往各地商圈拜年。

黃偉哲今一早來到佳里金唐殿展開參拜行程，市議員蔡秋蘭、蔡蘇秋金和陳昆和亦一同參與，黃偉哲等人也向民眾發送市府2020「鼠來是寶」限量版紅包；現場排隊人潮不斷，很多市民朋友採買年菜時驚喜巧遇市長本人，紛紛拿出手機自拍合照，黃偉配合度超高來者不拒。

黃偉哲第二站來到黃氏宗祠崇榮堂，除了向現場等候領開運小紅包的民眾親切招呼、拜早年，也特別向今年總統大選衝出小英總統得票率第一的將軍區鄉親朋友表達謝意。

市府表示，春節連假期間，市府推出精彩年節活動，包括月津港燈節、龍崎光節－空山祭、鹽水蜂炮以及網美打卡拍照熱點六甲菁埔埤落羽松等；深受大小朋友喜愛的紙風車劇團也將於寫1月26日至1月28日在蕭壠文化園區演出，一連三天，精彩可期。

黃偉哲的臉書也有同步公布「哲哲發紅包」的寺廟走春參拜行程，將與網友進行互動、抽獎活動；春節期間鄉親只要拍到「到處趴趴走」的黃偉哲市長，並在市長臉書貼文下留言，就能夠參加抽獎。

更多活動訊息，歡迎連結「2020臺南行春」官網查詢：（http://2020tainan-newyear.com/）

小年夜，台南市長黃偉哲今辦當暖男發放紅包，對於民眾要牌照來者不拒。圖／台南市政府...
小年夜，台南市長黃偉哲今辦當暖男發放紅包，對於民眾要牌照來者不拒。圖／台南市政府提供
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小年夜，台南市長黃偉哲今前往佳里區金唐殿參拜。圖／台南市政府提供
小年夜，台南市長黃偉哲今前往佳里區金唐殿參拜。圖／台南市政府提供
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小年夜，台南市長黃偉哲今辦當暖男發放紅包。圖／台南市政府提供
小年夜，台南市長黃偉哲今辦當暖男發放紅包。圖／台南市政府提供
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小年夜，台南市長黃偉哲今辦當暖男發放紅包。圖／台南市政府提供
小年夜，台南市長黃偉哲今辦當暖男發放紅包。圖／台南市政府提供
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黃偉哲紅包春節

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