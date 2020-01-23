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影／數百棵李花盛開 春節假期上嘉義梅山賞花

2020-01-23 09:09聯合報 記者卜敏正／即時報導

嘉義縣梅山鄉近期李花盛開，從166縣道仁壽村交力坪段，到瑞里村科仔林山坡，數百棵李樹已開花，樹上都布滿粉白花團，山坡上一片李樹花海，在飄渺雲霧中分外好看，只要不下雨、花期可到春節假期後，2月份還有單蕊紅肉李花，喜愛賞花民眾不可錯過。

從嘉義縣竹崎鄉走166縣道瑞水公路往瑞里方向，行經仁壽村交力坪段過明隧道（約68.9公里處），即可看見路旁李花盛開，李花主人許淑蓮表示，李花花期預估到月底，另2月紅肉李會接續開花，另一賞花景點在科仔林果園。

科仔林果園主人邱芳全表示，約20多年前在山坡地種植500多株李樹，上半部種黃柑李，下方及住家門前種植紅肉李，原本只是單純種樹採果，但每逢歲寒老樹開花，總吸引許多人賞花，去年受氣候影響，是20多年來首次完全沒開花，今年花期從1月中旬開始，越開越多，清晨、午後山坡上白色花團錦簇，搭配山林飄渺霧氣，有漫步雲端賞花美感。

他說，李樹結果可釀酒、釀醋，但開花最怕下雨，去年因為寒害嚴重、完全沒開花，今年氣候不錯、現在是盛開期，看滿山雲霧飄渺、白色李花，讓人心情特別好，他準備在後方農地再種植400棵李樹，預估3年後長大，屆時將有更多李花。

賞花路線／南二高下嘉義竹崎交流道，往竹崎方向走166線，往瑞里方向上山，沿途會經過圓潭風景區、交力坪，在166線73.8公里處，右轉往「漫步雲端」民宿方向約500公尺處， 即可看到左側果園山坡上白色花海。

嘉義縣梅山鄉近期李花盛開，吸引遊客拍照。記者卜敏正／攝影
嘉義縣梅山鄉近期李花盛開，吸引遊客拍照。記者卜敏正／攝影
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果園主人邱芳全表示，今年氣候不錯、李花盛開，他準備在後方農地再種植400棵李樹，...
果園主人邱芳全表示，今年氣候不錯、李花盛開，他準備在後方農地再種植400棵李樹，預估3年後長大，屆時將有更多李花。記者卜敏正／攝影
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嘉義縣梅山鄉近期李花盛開，李樹上都布滿粉白李花。記者卜敏正／攝影
嘉義縣梅山鄉近期李花盛開，李樹上都布滿粉白李花。記者卜敏正／攝影
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嘉義縣梅山鄉近期李花盛開，李樹上都布滿粉白花團。記者卜敏正／攝影
嘉義縣梅山鄉近期李花盛開，李樹上都布滿粉白花團。記者卜敏正／攝影
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嘉義縣梅山鄉近期李花盛開，吸引遊客拍照。記者卜敏正／攝影
嘉義縣梅山鄉近期李花盛開，吸引遊客拍照。記者卜敏正／攝影
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許淑蓮（中）帶著女兒在李花園旁經營小吃店、販售自種農產品。記者卜敏正／攝影
許淑蓮（中）帶著女兒在李花園旁經營小吃店、販售自種農產品。記者卜敏正／攝影
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賞花嘉義瑞里

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