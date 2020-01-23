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因應武漢肺炎疫情 奇美醫院最新防疫具體作為

2020-01-23 00:08聯合報 記者謝進盛／台南即時報導

因應疾管署發布第一例境外移入「嚴重特殊傳染性肺炎」女性台商確診病例，奇美醫學中心針對旗下永康、柳營、佳里院區，即日起加護病房會客，已全面更改配戴外科口罩，照顧服務員即日起，上班前簽到順便量體溫，逾38度即更換照顧服務員。

奇美醫學中心醫院22日召開「109年因應嚴重特殊傳染性肺炎相關第二次整備會議」，會中針對:(一)、嚴重特殊傳染性肺炎目前疫情概況。(二)、最新通報定義(嚴重特殊傳染性肺炎、新型A型流感、不明原因肺炎)。

(三)、病床整備及動線(門診、急診、加護病房、隔離病房)、人員整備(院內應變支援人力)、物資整備(隔離防護裝備PPE、檢驗、藥物等)。(四)、連繫群組建立。等面向再作詳細確認與模擬。

院方也針對各病房會詢問陪客或訪客有無發燒，呼吸道症狀，若有發燒一律不準陪病或探病，有呼吸道症狀者一律提供外科口罩。而即日起請各單位宣導有中國大陸旅遊或工作史者，謝絕訪客，請家屬以line視訊提供其病人探視需求。

奇美醫學中心表示，奇美醫療體系感染管制中心平時皆會整理當周國內外疫情資訊，於奇美醫療體系院內網站刊登並mail至所有單位，進行全院宣導公告。也會於門診與急診的醫囑上提醒臨床醫師需詢問病人旅遊史、職業史、接觸史及群聚史(簡稱TOCC)與傳染病通報。

因應武漢肺炎疫情，奇美醫院最新防疫總動員，圖為重症醫療團隊。圖／取自奇美醫院網站
因應武漢肺炎疫情，奇美醫院最新防疫總動員，圖為重症醫療團隊。圖／取自奇美醫院網站
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肺炎發燒疫情

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