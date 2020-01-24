茶農找路 茶園轉型拚活路

林東立與張語恩夫婦經營的花現茶韻藝術空間提供在地蔬菜及林芳製茶所茶葉製成的無菜單料理。 圖／林東立提供 分享 facebook 嘉義縣阿里山風景區一直是陸客來台必走景點，大阿里山區高山茶更受歡迎，近年陸客團減少，加上對岸暫停來台自由行，對於山區觀光、茶葉銷售影響不小，部分茶農近年推出觀光茶園、精緻旅遊，鼓勵遊客品茗、體驗製茶，住民宿看琉璃光、雲瀑，透過深度旅遊感受山區魅力特色。

品茶、製茶、學插花

嘉義縣竹崎鄉中和村茶農林東立，3年前在海拔1千600公尺阿里山區，成功揉捻製成茶湯甘甜、回甘的高山阿薩姆紅茶，廣受消費者喜愛，去年初為吸引遊客參訪，他結合妻子張語恩的插花教學，成立「花現茶韻藝術空間」，讓遊客體驗製茶、學習插花，品嘗高山蔬菜及茶葉入菜料理。

林東立表示，「花現茶韻藝術空間」可接待40人以內自由行遊客，用餐後工作人員會帶領走私人秘境，沿茶園走櫻之道、茶之道、雲之道、霞之道、霧之道等5條石棹特色步道，沿途滿開的櫻花、高山獨有雲瀑、夕陽，絕對讓人不虛此行。

石棹5條步道 各有特色

嘉義縣竹崎鄉中和村長洪銀盛說明，霧之道與茶之道為頂石棹最早設立步道群，可在小瞭望台欣賞茶園美景、竹林、杉林；雲之道可體驗漫步雲霧樹林感受；霞之道面西，最適合欣賞晚霞；櫻之道春節期間櫻花盛開，沿途粉紅櫻花美不勝收，步道總長近3公里，約2個多小時可走完。

「留宿1晚有更美收穫！」洪銀盛強調，頂石棹有全國最美琉璃光，建議遊客向民宿業者詢問觀賞點，運用相機及腳架拍出最美琉璃光，隔天清晨還有機會欣賞雲瀑美景，他也提醒遊客山區氣溫低，上山要注意保暖。

阿里山Easy Go遊程多

阿里山國家風景區管理處表示，位於台18線阿里山公路旁「生力農場」，春節假期也有品茶遊程，遊客上山賞櫻、進森林遊樂區前，可先到農場品茗，但過年期間冬茶採收結束，無採茶體驗，遊客報名此遊程，可在戶外茶席品茗，由專業製茶師指導，品賞阿里山青心烏龍等6種特色茶、認識製茶工藝，建議到訪前三天預約報名。

更多遊程可上網搜尋「阿里山Easy Go」。