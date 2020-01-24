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登陸展店 茶香跨海直送

2020-01-24 21:36聯合晚報 記者卜敏正／嘉義報導

阿里山區部分茶農近年推動觀光茶園、深度旅遊，遊客可親自採茶、學習品嘗好茶。 記者...
阿里山區部分茶農近年推動觀光茶園、深度旅遊，遊客可親自採茶、學習品嘗好茶。 記者卜敏正／攝影
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嘉義阿里山高山茶質優、產量有限，過去幾年是陸客來台必帶伴手禮，近年受兩岸政治因素、陸客團減少，加上去年大陸官方暫停來台自由行，對茶品銷售影響更大，部分嘉義茶業者直接到中國大陸展店、行銷「台灣好茶」，一年即損益平衡，甚至考慮開拓新據點，要讓更多人認識台灣好茶。

阿里山區高山茶分布在梅山、竹崎、番路、中埔、阿里山等處，海拔約800到1500公尺大阿里山區，種植面積約2000多公頃，年產量受氣候影響，僅約1500到2000公噸，每逢春、冬茶上市，不僅國內愛茶人搶購，陸客團、自由行來台也都指名購買。近年陸客少加上手搖茶飲市場衝擊，嘉義梅山茶區「第一好茶」決定主動出擊，前年到中國河南設據點，推銷台灣好茶。

「少陸客、差很大！」第一好茶負責人林玫美表示，夫家在梅山種茶、製茶，曾獲得多次優質茶比賽冠軍、優等，12年前為行銷阿里山茶，他們創立「第一好茶」阿里山旗艦店，每年與山區農民契作超過1萬台斤茶葉，近八成都賣陸客，但這兩年兩岸關係緊張、陸客減少，茶葉銷售真的影響很大。

她說，許多業者感嘆，對岸有廣大市場，但店面就是等不到客人，加上政治氛圍不好，陸客來訪消費也大不如前，家中成員討論後決定主動出擊，到中國設據點，考量沿海原本就有部分台灣茶品代理商，加上福建當地也產茶，他們決定深入內陸，剛好有朋友在河南做生意，前年底就到河南焦作市設據點，行銷台灣好茶。

「台灣茶品質受歡迎！」林玫美說，河南雖然是新市場，但焦作市就有400萬人口，加上台灣茶品質好，阿里山茶當地人並不陌生，許多消費者都聽過甚至喜愛，直言喝過回味不已、難忘茶香，展店至今才一年多已有不錯成績，近期還考慮再設新據點，讓更多人認識台灣好茶。

陸客阿里山嘉義

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