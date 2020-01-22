親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

搭台南公車拿獎金 最高3萬元

2020-01-22 23:28聯合報 記者鄭維真／台南報導

台南市交通局從下月起推出「搭市區公車拚獎金」活動，搭乘次數最多的民眾最高可獲現金...
台南市交通局從下月起推出「搭市區公車拚獎金」活動，搭乘次數最多的民眾最高可獲現金3萬元。 圖／台南市交通局提供
分享

大台南公車去年總運量突破2368萬人次，運量成長幅度六都第一，台南市政府為了再創新高，今年除了祭出持市民卡搭市區公車平日半價、假日免費優惠，下月起更推出「搭市區公車拚獎金」活動，搭乘次數最多的民眾，最高可獲現金3萬元。

台南市長黃偉哲指出，民國99年縣市合併前，公車的年運量僅749萬人次，交通局後來循序漸進推動「公車捷運化」政策，建構便捷公車路網，開發轉運站以及票證整合、乘車優惠等，運量每年穩定成長，去年運量成長更達13%。

交通局長王銘德說，為鼓勵市民多搭公車，搭公車拚獎金活動從2月1日起，只要每月搭乘市區公車次數最多的前3名民眾，可獲得5千元獎金，每季搭乘冠軍可獲1萬5000元。

今年2月到明年1月的年度總冠軍則可獲得現金3萬元，每月搭乘市區公車30次以上的市民還可抽200元現金紅包，總獎金將近30萬元。

市府今年也推出持市民卡搭乘市區公車有「平日享半價、假日加碼免費搭」優惠，公共運輸處長呂獎慧說，除了市民卡優惠外，民眾持一卡通、悠遊卡及iCash 2.0卡，都可享有其他大台南公車優惠，例如4小時內由台鐵或公車進行轉乘，可享市區公車1段票免費、幹支線公車基本里程免費外再折扣9元。

公車一卡通縣市合併

延伸閱讀

搭台南公車搶獎金！最高可獲3萬元現金大獎

台鐵春節加開優惠列車 北宜車票100元

春節搭嘉義市區公車免費 路邊停車格暫停收費5...

雲林縣第6條市區公車路線「元長-高鐵雲林站」...

相關新聞

武漢肺炎防疫動起來！麻豆新樓醫院：發燒就分流

2020-01-22 19:14

因應武漢肺炎疫情 奇美醫院最新防疫具體作為

2020-01-23 00:08

西港糖鐵被消失？ 南市府否認

2020-01-22 23:28

雲林愛老眼鏡再加碼1萬副 申請至6月底

2020-01-22 23:27

嘉市年菜專車 為350弱勢戶送暖

2020-01-22 23:26

台南木雕大師陳啓村 獲登錄為人間國寶

2020-01-22 19:22

南市稽查賣場：口罩供應正常不必搶購

2020-01-22 19:15

成大支援3年 台南醫院新化分院守護山區偏鄉能力大提升

2020-01-22 18:53

故宮南院展翠玉白菜、清明上河圖 邀民眾看國寶拿好禮

2020-01-22 16:40

雲林縣府成立愛心年菜整合平台 今贈1495份年菜

2020-01-22 16:03

台電國姓橋超高壓電塔爭議 陳昆和：4年半後拆回饋6里

2020-01-22 15:57

賴清德初一發紅包！台灣首廟天壇推Q版錢母、平安橋

2020-01-22 15:43

台南南鯤鯓代天府 大年初一抽國運籤備受矚目

2020-01-22 15:25

春節連假車流量大 歸仁警建置監控系統疏導

2020-01-22 15:24

頒發當選證書 賴惠員：「溪北隊長」上緊發條

2020-01-22 13:48

新港藝術工寮 過年走春新景點

2020-01-22 13:22

除夕夜搶頭香！祀典大天后宮贈「金鼠公仔」給信眾

2020-01-22 13:18

雲林愛老眼鏡再延續 萬副眼鏡供65以上長輩免費配戴

2020-01-22 12:18

兩度感同身受 企業老闆連捐3輛救護車助救護

2020-01-22 12:15

搭台南公車搶獎金！最高可獲3萬元現金大獎

2020-01-22 12:15

注意！台南山區6支「百萬測速照相機」在這裡

2020-01-22 12:14

影／台南秘境不要錯過 城堡建築伴櫻花如置身歐洲

2020-01-22 12:00

影／斥西港糖鐵「被消失」 自救會要突破防線爆衝突

2020-01-22 11:55

台東春遊迎「紅藜」 舊火車站亮眼登場

2020-01-22 11:39

嘉義市走春 日拍「沉睡大白熊」、夜拍市府霓虹

2020-01-22 07:42

謝淑亞 留任雲林副縣長

2020-01-21 23:39

南市新任經發、社會局長 昨就職

2020-01-21 23:38

雲縣訂鄧麗君日 追思永遠情人

2020-01-21 23:37

提升南關線 歸仁專責救護隊成軍

2020-01-21 23:37

送給18鄉鎮市弱勢戶 嘉縣200年菜專車齊出發

2020-01-21 23:35

除夕夜12時搶頭香 西螺福興宮頭香狀元 送機票、金項鍊

2020-01-21 23:34

嘉義市超速、闖紅燈 去年高鐵大道罰最多

2020-01-21 23:33

春節就醫 雲嘉南部分門診不打烊

2020-01-20 22:59

春節何處去？台南觀光工廠推系列優惠好康

2020-01-20 18:17

影／嘉市月老廟初五女子拋繡球 未婚男子接到就能牽紅線

2020-01-20 17:36

年初一、初二來結緣 學甲慈濟宮發放8500個鼠年金幣

2020-01-20 15:40

拚全國最高 蔡英文台南官田東西庄得票遙遙領先

2020-01-11 17:16

未婚男女展現誠意優勢 破解愛情「冷暴力」

2019-12-08 12:01

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

不收割！ 環狀線通車典禮 侯友宜要邀這4人

2020-01-22 13:40

基隆開不成健身館？網：「我錯了大隊長」真的錯了

2020-01-22 14:13

新埔鎮好幸運！初二起連三天 馬英九、蔡英文來發紅包

2020-01-22 11:34

注意！台南山區6支「百萬測速照相機」在這裡

2020-01-22 12:14

林口第一座兒童足球場 2.6公頃足夢運動公園啟用

2020-01-22 17:22

國道4號豐原潭子道路封閉 春節出遊先改道

2020-01-22 12:15

減輕育兒負擔 竹市首間公共托育家園2月下旬開幕

2020-01-22 10:32

嘉義市走春 日拍「沉睡大白熊」、夜拍市府霓虹

2020-01-22 07:42

陽明山巴拉卡公路提早搶通 過年可上二子坪、大屯山

2020-01-22 17:13

台南南鯤鯓代天府 大年初一抽國運籤備受矚目

2020-01-22 15:25

兩度感同身受 企業老闆連捐3輛救護車助救護

2020-01-22 12:15

「老鼠娶親」民間故事苗栗火車站上映 喜慶迎鼠年

2020-01-22 15:04

基隆護國城隍廟初四送6千個金箔發財金 前6名有紅包禮

2020-01-22 11:49

金門尚義機場返鄉人潮湧現 縣府團隊接機放送福袋

2020-01-22 14:36

馬英九化身「馬大九」 年初三到桃園外送金鼠福卡

2020-01-22 18:46

過年到南投紫南宮排隊領錢母 結伴摸金雞求保庇

2020-01-22 08:16

台中科湳愛琴橋通車 新地標可望縮短20分鐘車程

2020-01-22 17:28

武漢肺炎防疫動起來！麻豆新樓醫院：發燒就分流

2020-01-22 19:14

全台最大個人鳳梨田 他的外銷訂單要排隊

2020-01-22 11:25

韓國瑜市府發紅包 民眾喊「加油」打氣

2020-01-22 10:54

李佳芬慰訪安置和身障機構 小朋友：電視裡的人出現了

2020-01-22 21:59

影／台南秘境不要錯過 城堡建築伴櫻花如置身歐洲

2020-01-22 12:00

過年「採橘樂」 峨眉走春採果私房景點大公開

2020-01-22 11:35

影／守護基隆燈塔子承父業蘇揆稱讚 林右昌：將設步道

2020-01-22 18:07

財政部指台中降稅影響補助 藍議員：苦民所苦何錯之有

2020-01-22 12:44

賴清德初一發紅包！台灣首廟天壇推Q版錢母、平安橋

2020-01-22 15:43

因應武漢肺炎疫情 奇美醫院最新防疫具體作為

2020-01-23 00:08

頒發當選證書 賴惠員：「溪北隊長」上緊發條

2020-01-22 13:48

淡水天元宮三色櫻盛開 年節花況最佳

2020-01-22 18:07

台東春遊迎「紅藜」 舊火車站亮眼登場

2020-01-22 11:39

蘇揆檢討後 中角衝浪基地沙灘清乾淨迎過年

2020-01-22 09:29

春遊去哪？上霧台賞櫻花 三地門原味市集路過別錯過

2020-01-22 07:51

財政部檢討台中分配款 楊瓊瓔：強逼市府搶市民荷包

2020-01-22 16:23

武漢肺炎疫情持續升高 中壢楊梅天晟醫院嚴密防治

2020-01-22 17:26

長照2.0人力需求暴增 彰化居服員年終最高可領3個月

2020-01-22 19:35

到機場關心防疫 韓國瑜感謝機場及醫護人員投入

2020-01-22 18:45

因應春節蘇花改車潮 花蓮縣府新增4千免費停車位

2020-01-22 12:42

全國高中職儀隊齊聚屏東 潘孟安加入一圓高中夢

2020-01-22 15:15

影／順澤宮冠軍帽初一到初五每天限量1千頂 拜拜還可拿錢母

2020-01-22 14:39

金門金湖分局長黃維章邀書法家寫春聯送同仁 員警：揪甘心

2020-01-22 16:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top