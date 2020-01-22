搭台南公車拿獎金 最高3萬元

台南市交通局從下月起推出「搭市區公車拚獎金」活動，搭乘次數最多的民眾最高可獲現金3萬元。 圖／台南市交通局提供 分享 facebook

大台南公車去年總運量突破2368萬人次，運量成長幅度六都第一，台南市政府為了再創新高，今年除了祭出持市民卡搭市區公車平日半價、假日免費優惠，下月起更推出「搭市區公車拚獎金」活動，搭乘次數最多的民眾，最高可獲現金3萬元。

台南市長黃偉哲指出，民國99年縣市合併前，公車的年運量僅749萬人次，交通局後來循序漸進推動「公車捷運化」政策，建構便捷公車路網，開發轉運站以及票證整合、乘車優惠等，運量每年穩定成長，去年運量成長更達13%。

交通局長王銘德說，為鼓勵市民多搭公車，搭公車拚獎金活動從2月1日起，只要每月搭乘市區公車次數最多的前3名民眾，可獲得5千元獎金，每季搭乘冠軍可獲1萬5000元。

今年2月到明年1月的年度總冠軍則可獲得現金3萬元，每月搭乘市區公車30次以上的市民還可抽200元現金紅包，總獎金將近30萬元。

市府今年也推出持市民卡搭乘市區公車有「平日享半價、假日加碼免費搭」優惠，公共運輸處長呂獎慧說，除了市民卡優惠外，民眾持一卡通、悠遊卡及iCash 2.0卡，都可享有其他大台南公車優惠，例如4小時內由台鐵或公車進行轉乘，可享市區公車1段票免費、幹支線公車基本里程免費外再折扣9元。