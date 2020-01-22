台南木雕大師陳啓村 獲登錄為人間國寶

台南市知名的木雕家陳啓村獲文化部登錄公告為重要傳統工業「傳統木雕」保存者，也是台南市被登錄為「人間國寶」的第六人，台南市長黃偉哲今天前往陳啓村家中贈送賀匾，表達祝賀之意。

台南市之前獲文化部登錄為重要傳統工藝保存者（又稱為人間國寶）分別是南管音樂張鴻明、剪黏工藝王保原、傳統建築彩繪陳壽彝、大木作技術廖枝德與許漢珍，但多數因為年長都已凋零。

黃偉哲表示，陳啓村老師藝術造詣高，桃李滿天下，獲得「人間國寶」認證，實至名歸，很榮幸能代表市民與市府親自贈送牌匾，除向陳老師表達致敬，另一方面亦對陳老師的不藏私、熱心分享的品德表達崇高的敬意。

陳啓村藝師生於1963年，自幼喜歡繪畫，1976 年小學畢業後向福州派「光華佛店」林依水師傅學習傳統雕刻，於1980年學成出師。1986年創立「啓村雕塑工作室」至今，以傳統木雕技法為基礎，吸納現代素描畫作技巧、當代雕塑、木版畫創作與現代美學理論，以精湛刀工表現人物之表情、衣紋與姿態，作品呈顯傳統與現代交融之特質，是台灣跨足傳統與當代藝術創作中，少數皆具的代表性的人物。

陳啓村藝師於1999年獲國立傳統工藝獎二等獎；2007年獲頒大墩工藝師獎與文建會「工藝之家」；2010年獲全球中華文化藝術薪傳獎等肯定。陳啓村藝師作品遍布南臺灣，包括高雄文武城隍廟、左營城隍廟、臺南樹子脚寶安宮、土城鹿耳門聖母廟、左鎮噶瑪噶居寺、屏東五台山靈隱寺等，都有他作品足跡。歷年許多作品亦獲國內外各大博物館、美術館所如國立台灣歷史博物館、台南美術館、日本平戶市松浦史料博物館、國立傳統藝術中心、三義木雕博物館、奇美博物館等典藏。