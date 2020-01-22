親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

一個口罩戴好幾天 急診女醫戳中台人常犯6錯誤

去紅帽！凡任大陸政協相關職務 不得參選國民黨中常委

台南木雕大師陳啓村 獲登錄為人間國寶

2020-01-22 19:22聯合報 記者修瑞瑩／台南即時報導

台南市知名的木雕家陳啓村獲文化部登錄公告為重要傳統工業「傳統木雕」保存者，也是台南市被登錄為「人間國寶」的第六人，台南市長黃偉哲今天前往陳啓村家中贈送賀匾，表達祝賀之意。

台南市之前獲文化部登錄為重要傳統工藝保存者（又稱為人間國寶）分別是南管音樂張鴻明、剪黏工藝王保原、傳統建築彩繪陳壽彝、大木作技術廖枝德與許漢珍，但多數因為年長都已凋零。

黃偉哲表示，陳啓村老師藝術造詣高，桃李滿天下，獲得「人間國寶」認證，實至名歸，很榮幸能代表市民與市府親自贈送牌匾，除向陳老師表達致敬，另一方面亦對陳老師的不藏私、熱心分享的品德表達崇高的敬意。

陳啓村藝師生於1963年，自幼喜歡繪畫，1976 年小學畢業後向福州派「光華佛店」林依水師傅學習傳統雕刻，於1980年學成出師。1986年創立「啓村雕塑工作室」至今，以傳統木雕技法為基礎，吸納現代素描畫作技巧、當代雕塑、木版畫創作與現代美學理論，以精湛刀工表現人物之表情、衣紋與姿態，作品呈顯傳統與現代交融之特質，是台灣跨足傳統與當代藝術創作中，少數皆具的代表性的人物。

陳啓村藝師於1999年獲國立傳統工藝獎二等獎；2007年獲頒大墩工藝師獎與文建會「工藝之家」；2010年獲全球中華文化藝術薪傳獎等肯定。陳啓村藝師作品遍布南臺灣，包括高雄文武城隍廟、左營城隍廟、臺南樹子脚寶安宮、土城鹿耳門聖母廟、左鎮噶瑪噶居寺、屏東五台山靈隱寺等，都有他作品足跡。歷年許多作品亦獲國內外各大博物館、美術館所如國立台灣歷史博物館、台南美術館、日本平戶市松浦史料博物館、國立傳統藝術中心、三義木雕博物館、奇美博物館等典藏。

今日黃偉哲市長親贈牌匾表彰陳啓村藝師，多人到場祝賀，包括台南市議員沈震東、蔡筱薇、南美會前會長林智信、府城傳統藝術學會理事長王瑞瑜、真善美公司總經理蕭舜緝、臺南市茶藝促進協會會長曾志成、南廠順天宮主委侯和成、鄭成功祖廟主委鄭有懋皆到場共襄盛舉。

台南市長黃偉哲（左）今天前往木雕大師陳啓村家中贈送賀匾，祝賀登錄為人間國寶。圖／...
台南市長黃偉哲（左）今天前往木雕大師陳啓村家中贈送賀匾，祝賀登錄為人間國寶。圖／市府提供
分享
台南市長黃偉哲（左）今天前往木雕大師陳啓村家中贈送賀匾，祝賀登錄為人間國寶。圖／...
台南市長黃偉哲（左）今天前往木雕大師陳啓村家中贈送賀匾，祝賀登錄為人間國寶。圖／市府提供
分享
台南市長黃偉哲今天前往木雕大師陳啓村家中贈送賀匾，祝賀登錄為人間國寶，圖為陳啓村...
台南市長黃偉哲今天前往木雕大師陳啓村家中贈送賀匾，祝賀登錄為人間國寶，圖為陳啓村的木雕作品。圖／市府提供
分享
台南市長黃偉哲今天前往木雕大師陳啓村家中贈送賀匾，祝賀登錄為人間國寶。圖／市府提...
台南市長黃偉哲今天前往木雕大師陳啓村家中贈送賀匾，祝賀登錄為人間國寶。圖／市府提供
分享

奇美博物館國寶

延伸閱讀

影／中選會送當選證書給賴清德 特別挑在這個地...

賴清德初一發紅包！台灣首廟天壇推Q版錢母、平...

視察台南農產市場 黃偉哲：年節漲跌可接受

南市新任經發、社會局長 昨就職

相關新聞

武漢肺炎防疫動起來！麻豆新樓醫院：發燒就分流

2020-01-22 19:14

南市稽查賣場：口罩供應正常不必搶購

2020-01-22 19:15

成大支援3年 台南醫院新化分院守護山區偏鄉能力大提升

2020-01-22 18:53

故宮南院展翠玉白菜、清明上河圖 邀民眾看國寶拿好禮

2020-01-22 16:40

雲林縣府成立愛心年菜整合平台 今贈1495份年菜

2020-01-22 16:03

台電國姓橋超高壓電塔爭議 陳昆和：4年半後拆回饋6里

2020-01-22 15:57

賴清德初一發紅包！台灣首廟天壇推Q版錢母、平安橋

2020-01-22 15:43

台南南鯤鯓代天府 大年初一抽國運籤備受矚目

2020-01-22 15:25

熱門文章

不收割！ 環狀線通車典禮 侯友宜要邀這4人

2020-01-22 13:40

新埔鎮好幸運！初二起連三天 馬英九、蔡英文來發紅包

2020-01-22 11:34

基隆開不成健身館？網：「我錯了大隊長」真的錯了

2020-01-22 14:13

注意！台南山區6支「百萬測速照相機」在這裡

2020-01-22 12:14

「2020花在彰化」試燈 百隻地鼠、千顆鑽石、萬支玫瑰亮相

2020-01-21 22:56

宜蘭員山燈節主燈今晚亮相 街頭燈海天幕超浪漫

2020-01-21 22:32

農地違章工廠清查 中彰投破萬

2020-01-22 00:11

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top