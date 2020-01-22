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南市稽查賣場：口罩供應正常不必搶購

2020-01-22 19:15聯合報 記者修瑞瑩／台南即時報導

2019新型冠狀病毒可能讓今年的過年不平安，由於各地傳出有人搶購口罩，台南市政府今天趕在休假前，前往各大賣場稽查口罩銷售的情況，表示目前供貨正常，民眾不必擔心，而且一般民眾只需配戴普通口罩即可，不必搶購Ｎ95口罩。

昨日中央流行疫情指揮中心公布我國確診首例境外移入嚴重特殊傳染性肺炎個案，台南市長黃偉哲非常關心這波新型冠狀病毒疫情，指示市府相關單位調查本市生產口罩廠商之庫存與生產量。目前台南市口罩供應無虞，請市民無須特意搶購，同時再次呼籲，近期儘量避免前往武漢，並應落實肥皂勤洗手、咳嗽配戴口罩，返國入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場檢疫人員。

市府表示，目前登記在台南市境內大型具規模之口罩製造工廠計有全程興業、康那香、恒大等6家，目前每日生產一般級105萬片、醫療級85萬片，總庫存量100萬片，供應無虞。市府法制處消保官並於今(22)日下午會同衛生局及經發局前往查訪，目前大潤發、啄木鳥藥局、美華泰、寶雅、全聯福利中心等賣場皆供貨正常，僅好事多缺貨，另各賣場亦無哄抬價格情形。

市府相關單位將於春節期間持續查訪大潤發、全聯福利中心、家樂福、小北百貨及超商等店家，了解有無囤積或價格變化情形。倘發現市場價格異常變動或業者涉有聯合漲價違反公平交易法之嫌，也將移請行政院公平交易委員會進行查處，確保市場供需無虞、為市場秩序做把關，籲請本市消費者可安心。

台南市政府今前往賣場稽查口罩販售情況，表示一切正常。圖／衛生局提供
台南市政府今前往賣場稽查口罩販售情況，表示一切正常。圖／衛生局提供
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疫情咳嗽武漢肺炎

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