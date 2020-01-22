成大支援3年 台南醫院新化分院守護山區偏鄉能力大提升

衛福部台南醫院新化分院今天表示，在東台南區域地域遼闊偏遠，交通不便，65歲以上有1萬5620人，高達19.4%，因人口老化，醫療需求相對提高，衛生福利部台南醫院新化分院為區域內唯一的綜合醫院，醫療資源相當匱乏，成大醫院為提升醫療缺乏地區急重症照護、加強民眾就醫可近性的醫療社會責任，105年1月起指派3名急重症主治醫師進駐新化分院急診室，並在107年起借調2名成大骨科醫師及外科醫師、支援1名心臟內科醫師協助提供門診、急診照會及手術醫療，全力支持新化分院緊急醫療共同守護民眾健康安全。

成大負責協助執行為衛生福利部為照顧東台南偏鄉民眾，提供「105年-108年醫學中心支援離島及醫療資源不足地區醫院緊急醫療照護服務獎勵計畫」（以下簡稱醫中計畫）之醫療資源。

新化分院指出，在成大醫院及新化分院聯手之下，108年急診服務量平均1123-1200人次/月，較104年成長29.53%、檢傷級數1-3級就診比率從104年47.7%成長至108年87.42%、因急診品質提升，深得消防隊信任，119送入量從104年平均每月155人次成長至108年平均每月222-250人次成長43.23%、急診轉出率從6.3%降低至5.9%、急診轉住院率7.2%成長至10.5%，整體就診疾病嚴重度上升。

據統計新化分院到院前無呼吸心跳個案，每月高達10-15人次，緊急復甦需要強大的醫療團隊及設備，成醫團隊進駐後，心肺復甦回復比率高達20-25%，就診民眾滿意度達98.7%，新化分院並在106年通過「緊急醫療能力分級評定之急診章節達中度級標準」。

新化分院位在台20線及國道8號高速公路尾端，車禍外傷傷患比率高；一位70歲阿嬤自行騎乘機車，在台20線上發生重大車禍導致下肢開放性骨折，第一時間送至新化分院緊急處置，抵達醫院時因創傷大量出血發生休克及意識模糊現象，急診團隊立即給予緊急輸血、骨折止血、脫臼復位，穩定生命徵象後，轉至成大醫學中心進行手術，半年後阿嬤在家人陪伴下，拄著助行器出現在新化分院復健治療室，她說「是新化分院的急診醫師救了她的命，現在可以站起來不用拖累子女，非常感恩。」

台南醫院李孟智院長表示，衛生福利部臺南醫院（總院）全力支援新化分院，讓服務科別更完善，讓急診病人就診後之完善照護，重大外傷患者，第一時間在新化分院獲得高品質的緊急處理，大大地降低患者創傷後之失能等級，亦減少家庭照顧負荷。

成大醫院楊延光副院長表示，成大醫院一直在做未來策略思考，希望能在現有的體制下物盡其用、人盡其才，藉由成大醫院與臺南醫院的結合，無論是在管理面、人事的流通、醫療儀器的轉移等，建立標竿的合作模式，讓國家資源分配達到最佳效益。