保育類草鴞傷重照護痊癒 台南農業局今野放

有民眾去年12月12日在自家果園拾獲一隻屬保育類的草鴞右眼傷重，經送往送至動物醫院救治，經台南市野鳥學會悉心照顧痊癒，台南市政府農業局今辦理野放，看到草鴞再度遨翔天際，大家都相當欣慰。

台南市政府農業局表示，草鴞屬保育類一級瀕臨絕種野生動物，生性隱密，加上近年來面臨棲地破碎化、防治藥劑與鳥網等因素威脅下，能夠於野外觀察到機率愈來愈低，更增添了草鴞的價值與重要性。