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保育類草鴞傷重照護痊癒 台南農業局今野放

2020-01-22 18:01聯合報 記者謝進盛／台南即時報導

有民眾去年12月12日在自家果園拾獲一隻屬保育類的草鴞右眼傷重，經送往送至動物醫院救治，經台南市野鳥學會悉心照顧痊癒，台南市政府農業局今辦理野放，看到草鴞再度遨翔天際，大家都相當欣慰。

台南市政府農業局表示，草鴞屬保育類一級瀕臨絕種野生動物，生性隱密，加上近年來面臨棲地破碎化、防治藥劑與鳥網等因素威脅下，能夠於野外觀察到機率愈來愈低，更增添了草鴞的價值與重要性。

農業局說，這次受傷的草鴞，經由台南市野鳥學會悉心照料後，已恢復適當體型，雖然右眼受樹枝劃傷難完全復原，但經測試後並未喪失視力，且也通過捕食能力測試，符合野放條件，農業局與野鳥學會人員今擇適當地點進行野放。

屬保育類的草鴞傷重，經照護後痊癒 台南農業局保育人士今完成野放。圖／台南市政...
屬保育類的草鴞傷重，經照護後痊癒 台南農業局保育人士今完成野放。圖／台南市政府農業局提供
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野放動物醫院視力

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