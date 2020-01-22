春節送暖！黃敏惠親自送年菜到弱勢戶家中

春節將至，嘉義市政府今天結合九華山地藏庵，在庵前廣場舉辦「天官賜福非你莫鼠-開運年菜」活動，派員到350戶弱勢家庭送5道「開運年菜」，還有白米和1千元的年菜金、白米等。

九華山地藏庵今年加碼贊助開運年菜金共67萬元，地藏庵董事長黃俊森致贈贊助支票，嘉義市長黃敏惠代表接受，並回贈感謝狀，黃敏惠也打扮成主廚，並和黃俊森一同送年菜到弱勢戶吳姓男子家中。

吳男育有3名子女，其中1名領有身障手冊，目前從事臨時工，照顧3名子女子及高齡外公，生活清苦，過年前獲贈年菜，備感溫暖。

黃敏惠表示，感謝九華山地藏庵的黃俊森董事長與所有董監事，在每一個有需要的地方都如此用心，也感謝嘉義市餐飲業職業工會理事長吳聰鄰、鍾月春秘書，以及年輕有為的阿忠師帶領的團隊，現煮熱呼呼，現送的美味年菜。

她說，人生難免遇到困難，在別人有需要幫忙時，伸出雙手，以「雪中送炭」的心情去幫助他人，這是菩薩心，也是勇敢向前行的力量，並祝福大家新年快樂，「鼠」來寶，數不盡的幸福「鼠」於你。

黃俊森說，今年開運年菜金特別加碼至1千元，地藏庵團隊扮演愛心橋梁，讓資源分散到各個有需要的地方。並讚賞黃敏惠市長帶領的智慧團隊展現兩大特色，以更智慧的方式發放資源，年菜是今天現煮、現包、現送，現金紅包可有更大的運用彈性，讓民眾能自行運用。