行啟記念館迎新春 初一到初三胖胖市集登場

相關新聞
台南南鯤鯓代天府 大年初一抽國運籤備受矚目2020-01-22 15:25
賴清德初一發紅包！台灣首廟天壇推Q版錢母、平安橋2020-01-22 15:43
雲林縣府成立愛心年菜整合平台 今贈1495份年菜2020-01-22 16:03
台電國姓橋超高壓電塔爭議 陳昆和：4年半後拆回饋6里2020-01-22 15:57
春節連假車流量大 歸仁警建置監控系統疏導2020-01-22 15:24
頒發當選證書 賴惠員：「溪北隊長」上緊發條2020-01-22 13:48
新港藝術工寮 過年走春新景點2020-01-22 13:22
除夕夜搶頭香！祀典大天后宮贈「金鼠公仔」給信眾2020-01-22 13:18
雲林愛老眼鏡再延續 萬副眼鏡供65以上長輩免費配戴2020-01-22 12:18
兩度感同身受 企業老闆連捐3輛救護車助救護2020-01-22 12:15
搭台南公車搶獎金！最高可獲3萬元現金大獎2020-01-22 12:15
注意！台南山區6支「百萬測速照相機」在這裡2020-01-22 12:14
影／台南秘境不要錯過 城堡建築伴櫻花如置身歐洲2020-01-22 12:00
影／斥西港糖鐵「被消失」 自救會要突破防線爆衝突2020-01-22 11:55
台東春遊迎「紅藜」 舊火車站亮眼登場2020-01-22 11:39
嘉義市走春 日拍「沉睡大白熊」、夜拍市府霓虹2020-01-22 07:42
謝淑亞 留任雲林副縣長2020-01-21 23:39
南市新任經發、社會局長 昨就職2020-01-21 23:38
雲縣訂鄧麗君日 追思永遠情人2020-01-21 23:37
提升南關線 歸仁專責救護隊成軍2020-01-21 23:37
送給18鄉鎮市弱勢戶 嘉縣200年菜專車齊出發2020-01-21 23:35
除夕夜12時搶頭香 西螺福興宮頭香狀元 送機票、金項鍊2020-01-21 23:34
嘉義市超速、闖紅燈 去年高鐵大道罰最多2020-01-21 23:33
嘉市這3組「測速闖紅燈相機」 衝黃燈也可能被拍照受罰2020-01-21 18:22
台江大廟興學文化年曆搶手 連日本人都說讚2020-01-21 17:18
雲林縣訂1月29日為鄧麗君日 用音樂追思永遠的情人2020-01-21 16:36
雲林花海節開幕 33公頃花海春節喜迎賓2020-01-21 16:14
南市北門三寮灣東隆宮春節擲筊PK賽 最大獎是機車2020-01-21 16:00
嘉義大林鎮年前溫馨圍爐餐會 108戶弱勢家庭受惠2020-01-21 15:48
影／台南十鼓仁糖文創園區 生肖屬鼠初一免費入園2020-01-21 15:39
走出教室夢想起飛 台北龍翔扶輪社助偏鄉學童打開眼界2020-01-21 15:39
嘉縣府新聞行銷處長請辭 縣府團隊4名局處長過年後異動2020-01-21 15:23
西螺福興宮搶頭香 得主加碼送日本來回機票、金媽祖2020-01-21 13:38
新網紅景點！西螺福興宮2700顆燈廊吸睛2020-01-21 12:55
年前頒布新人事 台南市經發局長、社會局長走馬上任2020-01-21 12:54
台南「最長地景式溜滑梯」來囉！長達12.5公尺明天啟用2020-01-21 12:53
場面壯觀！嘉義縣近200輛年菜專車同時出發送弱勢家庭2020-01-21 12:05
螺帽業老董有愛心 連年春節前捐愛心年菜水果給弱勢2020-01-21 11:41
春節就醫 雲嘉南部分門診不打烊2020-01-20 22:59
熱門文章
嘉市這3組「測速闖紅燈相機」 衝黃燈也可能被拍照受罰2020-01-21 18:22
快看身分證！上頭有「20」到南投渡假村走春免門票2020-01-21 17:06
不收割！ 環狀線通車典禮 侯友宜要邀這4人2020-01-22 13:40
新埔鎮好幸運！初二起連三天 馬英九、蔡英文來發紅包2020-01-22 11:34
基隆開不成健身館？網：「我錯了大隊長」真的錯了2020-01-22 14:13
「2020花在彰化」試燈 百隻地鼠、千顆鑽石、萬支玫瑰亮相2020-01-21 22:56
宜蘭員山燈節主燈今晚亮相 街頭燈海天幕超浪漫2020-01-21 22:32
注意！台南山區6支「百萬測速照相機」在這裡2020-01-22 12:14
農地違章工廠清查 中彰投破萬2020-01-22 00:11
屏東公車超難等？屏縣府：兩年內公車類捷運系統上路2020-01-21 18:28
減輕育兒負擔 竹市首間公共托育家園2月下旬開幕2020-01-22 10:32
嘉義市走春 日拍「沉睡大白熊」、夜拍市府霓虹2020-01-22 07:42
基隆護國城隍廟初四送6千個金箔發財金 前6名有紅包禮2020-01-22 11:49
金門尚義機場返鄉人潮湧現 縣府團隊接機放送福袋2020-01-22 14:36
14公尺「愛河．愛之鯨」 躍出愛河2020-01-21 23:44
兩度感同身受 企業老闆連捐3輛救護車助救護2020-01-22 12:15
注意！大甲鎮瀾宮初一至初五 周邊實施交通管制2020-01-21 17:51
領立委當選證書 陳歐珀：下屆縣長大選願當桶箍2020-01-21 18:36
韓國瑜市府發紅包 民眾喊「加油」打氣2020-01-22 10:54
老夫老妻守護著人情百分的雜貨店 全年無休2020-01-21 17:55
全台最大個人鳳梨田 他的外銷訂單要排隊2020-01-22 11:25
國道4號豐原潭子道路封閉 春節出遊先改道2020-01-22 12:15
彰縣10名一級主管調動 老面孔居多2020-01-22 00:05
影／台南秘境不要錯過 城堡建築伴櫻花如置身歐洲2020-01-22 12:00
致力推動路平 高市獲評優等獎2020-01-21 23:05
11樓以上、逾15年屋外牆 北市將強制健檢2020-01-21 23:39
台61線新豐段 今下午4時通車 匝道不開放2020-01-21 23:20
過年「採橘樂」 峨眉走春採果私房景點大公開2020-01-22 11:35
影／桃園古蹟景福宮除夕頭香不用搶 財神爺美拍還送開運金2020-01-21 17:57
財政部指台中降稅影響補助 藍議員：苦民所苦何錯之有2020-01-22 12:44
家中不要堆滿雜物！高市消防拍幽默逗趣「儲女養成記」2020-01-21 18:28
頒發當選證書 賴惠員：「溪北隊長」上緊發條2020-01-22 13:48
過年到南投紫南宮排隊領錢母 結伴摸金雞求保庇2020-01-22 08:16
重慶南路高架橋 小年夜晚間9點封橋 除夕拆除2020-01-22 00:08
春遊去哪？上霧台賞櫻花 三地門原味市集路過別錯過2020-01-22 07:51
金廈大年初一共同施放煙花 要讓民眾驚喜連連2020-01-21 17:47
蘇揆檢討後 中角衝浪基地沙灘清乾淨迎過年2020-01-22 09:29
台南南鯤鯓代天府 大年初一抽國運籤備受矚目2020-01-22 15:25
台東春遊迎「紅藜」 舊火車站亮眼登場2020-01-22 11:39
桃園278年觀音寺24日子時開廟門 增2千停車位迎客上香祈福2020-01-21 19:02
留言