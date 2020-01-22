行啟記念館迎新春 初一到初三胖胖市集登場

不少民眾過年在家狂吃好料，可能因此變胖，雲林縣斗六行啟記念館在農曆新年初一到初三舉辦「胖胖市集」，邀請民眾到市集走春鏟肉、聽音樂、拿好禮。

胖胖市集召集人林以婕表示，過年期間大家心情放鬆，容易大吃大喝，一不小心就會變胖，因此才會突發奇想，舉辦「胖胖市集」，讓過年和家人團聚飽足外，也來讓心靈與回憶填滿，一起來胖吧。