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嘉縣長翁章梁阿里山發紅包 向原住民拜早年

2020-01-22 16:29聯合報 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導

農曆春節將至，嘉義縣長翁章梁今天上午前往嘉義縣阿里山鄉山美村、新美村與茶山村等地視察剛修繕完成的文化健康站，並致贈每人一包「鼠年紅包」，提前向在地原住民、小朋友拜年，成為歷屆以來首位到阿里山發紅包的縣長。

翁章梁表示，漢人傳統習俗裡面，新年紅包能帶給大家一整年滿滿的歡喜跟快樂，這次上來阿里山也希望將這份喜氣帶給原住民和偏鄉地區的朋友。

嘉義縣政府表示，以往原住民社會中沒有過年的習俗，通常比較重視傳統的歲時祭儀活動，但近幾年受到現代社會風氣影響，許多部落族人有過年的習慣，尤其對許多在外工作及求學的原住民族朋友來說，通常只有在這個時候有較長的時間返鄉與家人團聚。

嘉義縣長翁章梁（第一排右六）今天上午前往嘉義縣阿里山鄉山美村、新美村與茶山村發「...
嘉義縣長翁章梁（第一排右六）今天上午前往嘉義縣阿里山鄉山美村、新美村與茶山村發「鼠年紅包」。圖／嘉義縣政府提供
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嘉義縣長翁章梁（第二排左四）今天上午前往嘉義縣阿里山鄉山美村、新美村與茶山村發「...
嘉義縣長翁章梁（第二排左四）今天上午前往嘉義縣阿里山鄉山美村、新美村與茶山村發「鼠年紅包」。圖／嘉義縣政府提供
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嘉義縣長翁章梁（左二）今天上午前往嘉義縣阿里山鄉山美村、新美村與茶山村發「鼠年紅...
嘉義縣長翁章梁（左二）今天上午前往嘉義縣阿里山鄉山美村、新美村與茶山村發「鼠年紅包」。圖／嘉義縣政府提供
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原住民阿里山嘉義

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