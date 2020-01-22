嘉縣長翁章梁阿里山發紅包 向原住民拜早年

農曆春節將至，嘉義縣長翁章梁今天上午前往嘉義縣阿里山鄉山美村、新美村與茶山村等地視察剛修繕完成的文化健康站，並致贈每人一包「鼠年紅包」，提前向在地原住民、小朋友拜年，成為歷屆以來首位到阿里山發紅包的縣長。

翁章梁表示，漢人傳統習俗裡面，新年紅包能帶給大家一整年滿滿的歡喜跟快樂，這次上來阿里山也希望將這份喜氣帶給原住民和偏鄉地區的朋友。