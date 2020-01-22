賴清德初一發紅包！台灣首廟天壇推Q版錢母、平安橋

台灣首廟天壇今年推出Q版鼠年招財錢母以及「五福臨門」燙金春聯，相當質感，台南市長黃偉哲、準副總統賴清德也將分別在除夕、初一到天壇發紅包，要讓大家新的一年好運連連。

台灣首廟天壇指出，24日除夕晚間11時，台南市長黃偉哲會親自前往天壇發紅包；25日初一上午8時，準副總統賴清德也會在現場發紅包。

今年天壇特地製作平安橋，讓民眾敲鑼、過橋求平安，另外，除了質感厚實的「五福臨門」燙金春聯之外，天壇今年因應鼠年，推出可愛版的5元錢母，象徵「有緣」。