影／全國獨有！台南新化年貨大街 天天有「鬥蟋蟀」擂台

台南市新化年貨大街從18日至23日，在新化老街登場為期6天，除了採買年貨、伴手禮及吃小吃美食，這裡還有全國唯一，獨特的「鬥蟋蟀」擂台，吸引大小朋友駐足圍觀，原來新化區豐榮社區是全國唯一以人工繁殖蟋蟀的地區，所繁殖的「黑龍仔」蟋蟀，個頭大又勇猛擅戰，每年配合年貨大街向來自各地遊客推廣，現今已難得一見的「鬥蟋蟀」活動。

鬥蟋蟀是早年傳統農村很普遍的休閒活動，但現在已相當少見，尤其在大量使用農藥後，野地蟋蟀幾乎看不到了，南市新化區豐榮社區（洋仔）30多年前開始復育蟀蟀，且是全國唯一成功以人工繁殖飼養蟋蟀的地區，選育繁殖的「黑龍仔」蟋蟀，個頭大又勇猛，「鬥蟋蟀」競技成為該社區的特色，蟋蟀也是新化吉祥物。

豐榮里長蔡朝明和志工們，在年貨大街期間設攤推廣，除了介紹蟋蟀生態及繁殖外，也安排多場鬥蟋蟀擂台，把兩隻公蟋蟀放到「競技場」上後，要先以「貓勒」逗弄，激發蟋蟀的鬥志，蟋蟀就發出響亮叫聲，並張開翅膀迎戰，裁判將中間隔板拿開，蟋蟀就會開始戰鬥，像是摔角選手，還會張開大牙互咬。

「哇！打得好激烈，會不會受傷流血」，「鬥蟋蟀」擂台一登場，觀眾個個雙眼緊盯，隨著戰況緊張，不時傳出驚呼聲，直呼刺激。志工也機會教育說明蟋蟀面臨的生態困境，目前冬天一般野外是沒有蟋蟀，是人工繁殖才能讓蟋蟀度冬，並在年貨大街期間看到鬥蟋蟀。