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新港藝術工寮 過年走春新景點

2020-01-22 13:22聯合報 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導

嘉義縣新港鄉以板陶窯聞名的板頭村田野間日前出現四座造型特殊的可移動式藝術工寮，分別由4位駐地藝術家製成七彩屋、飯糰屋、戴斗笠的工寮，以及蟻巢，預計將可能成為民眾到此旅遊的新打卡景點。

出身嘉義縣太保市的藝術家黃文淵作品為七彩屋，他表示，這個藝術工寮計畫他已構思許多年，一般田野間的工寮非常簡陋，需要承擔農夫一整天休憩以及放置農作器材，黃文淵想打破一般人對工寮的舊有印象，回饋鄉里將工寮與藝術結合，因此他打造了以三角形體等幾合拼接設計為發想的七彩工寮。

新港文教基金會執行長徐家瑋表示，七彩屋的建築牆面由各式老木門、木料、木窗、鐵窗，老瓦片等拼接而成，每一塊木片都經過黃文淵精密量測才釘上去，七彩屋也與鄰近的古笨港戶外考古園區地標相呼應，坐在工寮內即可看到地標，黃文淵還設計一個可販售農作物的窗台供農民使用。

徐家瑋表示，一開始在尋找藝術工寮放置地點時，農民租借場地意願普遍不高，直到藝術工寮完成，農民們意識到原來將工寮增添設計感可促進觀光人潮，徐家瑋希望，未來可邀請更多藝術家到此創作藝術工寮，或將這些藝術工寮帶往其他鄉鎮展覽，讓人們更認識新港。

嘉義縣文化基金會董事同時也是新港板陶窯藝術的重要推手謝東哲表示，基金會期望這些藝術工寮是真正能讓農民使用的，因此將它們放置在路邊而非田中央，歡迎民眾趁春節休假到新港板頭村走春。

分散在玉米田間的藝術工寮，分別是黃文淵創作的「七彩屋」、由來自屏東高樹的鄭陽晟創作「戴斗笠的工寮」，來自高雄美濃的羅元鴻意外接收一批台灣送不進香港支援「反送中運動」的二手安全帽，製成的「飯糰屋」，以及由台南柳營人張和民以蟻窩為構想，利用泥土及稻草建成的「巢」等。

由來自高雄美濃的藝術家羅元鴻製作的「飯糰屋」藝術工寮運用一批送不進香港支援「反送...
由來自高雄美濃的藝術家羅元鴻製作的「飯糰屋」藝術工寮運用一批送不進香港支援「反送中運動」的二手安全帽製成。記者陳玫伶／攝影
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由來自屏東高樹的鄭陽晟創作「戴斗笠的工寮」與田中農作物相呼應，屋頂還有位辛勤工作...
由來自屏東高樹的鄭陽晟創作「戴斗笠的工寮」與田中農作物相呼應，屋頂還有位辛勤工作的農夫，相當可愛。記者陳玫伶／攝影
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由來自嘉義太保的藝術家黃文淵製成的「七彩屋」斜屋頂與遠處的古笨港戶外考古園區地標...
由來自嘉義太保的藝術家黃文淵製成的「七彩屋」斜屋頂與遠處的古笨港戶外考古園區地標相呼應。記者陳玫伶／攝影
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由台南柳營人張和民製作的藝術工寮「巢」以蟻窩為構想，利用泥土及稻草建造而成。記者...
由台南柳營人張和民製作的藝術工寮「巢」以蟻窩為構想，利用泥土及稻草建造而成。記者陳玫伶／攝影
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農民嘉義藝術家

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