除夕夜搶頭香！祀典大天后宮贈「金鼠公仔」給信眾

位在台南中西區的祀典大天后宮今年準備200組「金鼠公仔」要贈送給除夕夜開廟門搶頭香的信眾，並製作紅包袋隨金紙贈送，除此之外，春節期間還有安排攢轎腳消災改運，摸金雞、摸金蛋以求財源滾進，還能吃「紅蛋」求平安。

祀典大天后宮主委曾吉連表示，攢轎腳祈福頗受好評，神轎四周擺有12生肖元辰燈，信眾在敲響大鑼後，攢過媽祖神轎，可以祈求媽祖消災解厄，之後再「摸春牛」，象徵一元復始、萬象更新，前總統馬英九也曾親身體驗。

祀典大天后宮三寶殿設有祈福區，配合今年庚子年，安排金雞生金蛋與麒麟童子供信眾祈福，想求財者可摸麒麟童子的元寶，祈求財源廣進；要升官或事業蒸蒸日上者可摸持冠童子，以求事業發達、職場成功。廟方也準備一萬顆紅蛋供信眾食用，祈有金蟬脫殼改新運的功效。

祀典大天后宮今年還準備200組「金鼠公仔」要贈送給除夕夜開廟門搶頭香的信眾，預祝鼠年行大運，民眾也可寫許願卡掛在走廊兩側，祈求新年新希望，心想事成。