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搭台南公車搶獎金！最高可獲3萬元現金大獎

2020-01-22 12:15聯合報 記者鄭維真／台南即時報導

大台南公車去年總運量突破2300萬人次大關，運量成長幅度為六都第一，台南市政府為了衝運量，今年除了祭出持市民卡搭市區公車平日半價、假日免費優惠，將從2月1日推出「搭市區公車拚獎金」活動，搭乘次數最多的民眾最高可獲現金3萬元。

台南市交通局長王銘德指出，今年度為持續鼓勵市民多使用大台南公車，特別加碼市民卡搭乘市區公車乘車優惠「平日享半價延續，假日加碼免費搭」，營運市區公車的府城客運也主動加碼與交通局合作推出「搭市區公車拚獎金」活動，預計從今年2月1日開始實施，凡每月搭乘市區公車次數最多的前3位民眾可獲得5000元獎金，每季搭乘冠軍則可獲1萬5000元獎金，今年2月到明年1月的年度總冠軍更可拿到現金3萬元的最大獎。另外，每月搭乘市區公車30次以上的市民朋友還可抽200元現金紅包，總獎金將近30萬元。

台南市長黃偉哲表示，99年縣市合併前，公車的年運量僅749萬人次，交通局102年起循序漸進推動各項「公車捷運化」政策，經建構便捷公車路網、轉運站開發、票證整合、乘車優惠及各項軟硬體服務升級後，大台南公車運量每年穩定成長，去年運量更突破原2300萬人次目標，達2368萬人次，成長更高達13%。

交通局公共運輸處長呂獎慧表示，為持續鼓勵民眾搭乘大台南公車，今年度除了市民卡優惠之外，民眾持一卡通、悠遊卡及iCash 2.0卡，都可享有其他大台南公車優惠，像是4小時內由台鐵或公車進行轉乘，可享市區公車1段票免費、幹支線公車基本里程免費外再折扣9元，一卡在手即可享有便利的小額消費及公車優惠。

台南市交通局從2月1日推出「搭市區公車拚獎金」活動，搭乘次數最多的民眾最高可獲現...
台南市交通局從2月1日推出「搭市區公車拚獎金」活動，搭乘次數最多的民眾最高可獲現金3萬元。圖／台南市交通局提供
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