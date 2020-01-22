搭台南公車搶獎金！最高可獲3萬元現金大獎

大台南公車去年總運量突破2300萬人次大關，運量成長幅度為六都第一，台南市政府為了衝運量，今年除了祭出持市民卡搭市區公車平日半價、假日免費優惠，將從2月1日推出「搭市區公車拚獎金」活動，搭乘次數最多的民眾最高可獲現金3萬元。

台南市交通局長王銘德指出，今年度為持續鼓勵市民多使用大台南公車，特別加碼市民卡搭乘市區公車乘車優惠「平日享半價延續，假日加碼免費搭」，營運市區公車的府城客運也主動加碼與交通局合作推出「搭市區公車拚獎金」活動，預計從今年2月1日開始實施，凡每月搭乘市區公車次數最多的前3位民眾可獲得5000元獎金，每季搭乘冠軍則可獲1萬5000元獎金，今年2月到明年1月的年度總冠軍更可拿到現金3萬元的最大獎。另外，每月搭乘市區公車30次以上的市民朋友還可抽200元現金紅包，總獎金將近30萬元。

台南市長黃偉哲表示，99年縣市合併前，公車的年運量僅749萬人次，交通局102年起循序漸進推動各項「公車捷運化」政策，經建構便捷公車路網、轉運站開發、票證整合、乘車優惠及各項軟硬體服務升級後，大台南公車運量每年穩定成長，去年運量更突破原2300萬人次目標，達2368萬人次，成長更高達13%。