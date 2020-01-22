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兩度感同身受 企業老闆連捐3輛救護車助救護

2020-01-22 12:15聯合報 記者謝進盛／即時報導

兩度感同身受因救護車及時搭救送醫，台南市善化區已久工業董事長周文三4年多來連捐3輛救護車回饋社會，地方傳為美談。

南市政府消防局第四救災救護大隊今在善化消防分隊前廣場舉辦救護車捐贈啟用儀式，周文三捐出市價370萬元救護車，由消防局長李明峯代表接受捐贈，希望該部救護車的啟用，能帶給市民最佳的緊急救護服務品質，台南市議員林志展、善化區長方澤心、第四救護大隊長陳坤宗等人出席。

消防局說，這也是周文山所捐贈的第三輛救護車，104年12月時，周文山首先捐贈市價370萬元給善化分隊，107年又捐贈另輛市價280萬元給南科分隊。

因善化分隊救護車出勤頻繁且車況磨損甚鉅，周文三這次慷慨捐贈第三輛救護車，對於守護市民生命安全，提升消防局到院前救護品質，幫助甚大。

「救護車及時搶救救護，往往是生死關鍵！」周文三受訪時說，10多年前自己兩度身體不適，其中一次是嚴重胃出血，兩次都是因消防隊員及時出勤送醫，也讓他病癒後感受救護車的重要性，在能力範圍內略盡棉薄之力。

消防局表示，南市救護出勤次數逐年增加，從10年前的6萬件到現在的9.6萬件，救護量成長55％，各種救護資源常有不足，但幸好有社會許多善心人士如周文三等人付出善心，讓消防局能無後顧之憂。

兩度感同身受，台南市善化區已久工業董事長周文三（右一）連捐3輛救護車回饋社會，台...
兩度感同身受，台南市善化區已久工業董事長周文三（右一）連捐3輛救護車回饋社會，台南市議員林志展（中）、善化區長方澤心（左二）、消防局第四救護大隊長陳坤宗（左一）感謝付出。記者謝進盛／攝影
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感同身受，已久工業董事長周文三（左一）連捐3輛救護車傳為美談。記者謝進盛／攝影
感同身受，已久工業董事長周文三（左一）連捐3輛救護車傳為美談。記者謝進盛／攝影
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台南市政府消防局長李明峯（右有）代表接受捐贈，感謝周文三回饋地方。記者謝進盛／攝...
台南市政府消防局長李明峯（右有）代表接受捐贈，感謝周文三回饋地方。記者謝進盛／攝影
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台南市善化區已久工業董事長周文三所捐的第三輛救護車。 記者謝進盛／攝影
台南市善化區已久工業董事長周文三所捐的第三輛救護車。 記者謝進盛／攝影
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