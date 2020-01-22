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影／台南秘境不要錯過 城堡建築伴櫻花如置身歐洲

2020-01-22 12:00聯合報 記者吳淑玲／即時報導

台南山上區公所為迎接2020鼠年農曆年節的到來，以波斯菊花海為主題，在原台南水道-淨水池區旁路畔與175線路旁(近天后宮牌樓)兩片農地種植了波斯菊，面積約1甲多，五顏六色繽紛的波斯菊形成了美麗的花海，還有3隻約150公分高的大型Q版老鼠於花海中，讓遊客能在鼠年與花海合照增添紀念。

沿著波斯菊花海往前走即是淨水池區，入口走道兩側皆種植了河津櫻，最佳賞花時間約在每年2月至3月中左右，不用特地出國去日本，來山上就能賞河津櫻；目前已有部分河津櫻花開，粉色花瓣與階梯山林景色融合，充滿春天氣息，預期春節期間會吸引上萬人次的遊客到訪。

山上區長余基吉，今年臺南市政府規劃了「2020台南行春」活動，共有5大類、超過50項活動，當中山上花園水道博物館被列為熱搜景點，熱情邀請大家前來山上行春賞櫻花，在波斯菊花海中與金鼠合照，再來場知性之旅。

臺南山上花園水道博物館聆聽水道故事、走訪工藝老建築，博物館在春節連假1月23日週四（小年夜）、1月25日至 1月29日（初一至初五）皆正常開館(09:30-17:30)，市府「新春大道藝/台南」活動更邀請知名街藝團隊來古蹟區與遊客進行互動式的街頭表演，活動相當精彩，快把山上放進口袋名單，春節走春必玩景點。

台南山上水道博物館淨水池區河津櫻花綻放。記者吳淑玲/攝影
台南山上水道博物館淨水池區河津櫻花綻放。記者吳淑玲/攝影
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台南山上水道博物館淨水池區河津櫻花綻放。記者吳淑玲/攝影
台南山上水道博物館淨水池區河津櫻花綻放。記者吳淑玲/攝影
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台南山上水道博物館淨水池區河津櫻花綻放。記者吳淑玲/攝影
台南山上水道博物館淨水池區河津櫻花綻放。記者吳淑玲/攝影
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台南山上水道博物館淨水池區，有大階梯，沿途櫻花綻放。記者吳淑玲/攝影
台南山上水道博物館淨水池區，有大階梯，沿途櫻花綻放。記者吳淑玲/攝影
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波斯菊花海。記者吳淑玲/攝影
波斯菊花海。記者吳淑玲/攝影
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台南山上水道博物館淨水池區河津櫻花綻放。記者吳淑玲/攝影
台南山上水道博物館淨水池區河津櫻花綻放。記者吳淑玲/攝影
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台南山上水道博物館淨水池區城堡式建築。記者吳淑玲/攝影
台南山上水道博物館淨水池區城堡式建築。記者吳淑玲/攝影
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台南山上水道博物館淨水池區景色優美。記者吳淑玲/攝影
台南山上水道博物館淨水池區景色優美。記者吳淑玲/攝影
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台南山上水道博物館淨水池區城堡式建築，如置身歐洲。記者吳淑玲/攝影
台南山上水道博物館淨水池區城堡式建築，如置身歐洲。記者吳淑玲/攝影
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台南山上水道博物館淨水池區城堡式建築。記者吳淑玲/攝影
台南山上水道博物館淨水池區城堡式建築。記者吳淑玲/攝影
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河津櫻春節博物館

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