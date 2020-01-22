親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

台東春遊迎「紅藜」 舊火車站亮眼登場

2020-01-22 11:39聯合報 記者尤聰光／台東縣即時報導

春節遊台東迎紅藜！水保局台東分局與台東縣政府攜手各農政單位，今天起推出迎春「台東紅藜季」活動，在舊火車站周邊設置以紅藜元素的裝置藝術，同時搭配繽紛草花營造出浪漫文青的氛圍，邀請民眾來台東走春感受紅藜魅力。

水保局台東分局長王志輝指出，台東紅藜產業發展邁入第5年，紅藜產業已趨向成熟穩定，未來將由青農企業及各大廠契作模式為台東紅藜產業帶入新的里程碑；「台東紅藜季」活動即日起至2月9日農曆年期間展出，另1月27日至1月29日舉辦「藜」最紅市集，展售紅藜美食及點心、紅藜養生食品與紅藜花圈等。

今年台東紅藜季裝置藝術，2個籠型紅藜主題裝置藝術讓民眾能互動拍照，分別是以鞦韆為主角的「春天粉盪漾」，以及透過顏色及大小球體營造春天活潑氣息的「繽紛總動『圓』」；還有呼應紅藜垂墜之美意象竹編隧道，夜晚現場透過燈光照射呈現視覺的魔幻美感。

此外，舊火車站月台上融入紅藜元素和繽紛花草搭配佈置的玻「藜」屋，襯著光影營造唯美浪漫文青的花園氛圍，同時介紹台東紅藜特色及展示紅藜周邊相關商品，讓民眾認識台東紅藜及紅藜的多元用途。活動詳情請上官方網站:https://goo.gl/s5e8jo或臉書粉絲專頁查詢。

「台東紅藜季」1月27日至1月29日舉辦「藜」最紅市集，展售紅藜美食及點心、紅藜...
「台東紅藜季」1月27日至1月29日舉辦「藜」最紅市集，展售紅藜美食及點心、紅藜養生食品與紅藜花圈等，民眾賞紅藜外，也能同時品嘗紅藜與買紅藜。記者尤聰光／攝影
分享
水保局台東分局與台東縣政府攜手各農政單位，今天起推出迎春「台東紅藜季」活動，在舊...
水保局台東分局與台東縣政府攜手各農政單位，今天起推出迎春「台東紅藜季」活動，在舊火車站周邊設置以紅藜元素的裝置藝術，邀請民眾來台東走春感受紅藜魅力。記者尤聰光／攝影
分享

台東裝置藝術火車站

延伸閱讀

影／萬株櫻花齊放美呆了 春遊芬園花卉園區好風...

春遊去哪？上霧台賞櫻花 三地門原味市集路過別...

吉安、富里鄉封為經典小鎮 花海、稻草裝置藝術...

過年春遊到漁港搭遊艇買海產 好吃又好玩

相關新聞

嘉義市走春 日拍「沉睡大白熊」、夜拍市府霓虹

2020-01-22 07:42

送給18鄉鎮市弱勢戶 嘉縣200年菜專車齊出發

2020-01-21 23:35

雲林愛老眼鏡再延續 萬副眼鏡供65以上長輩免費配戴

2020-01-22 12:18

兩度感同身受 企業老闆連捐3輛救護車助救護

2020-01-22 12:15

搭台南公車搶獎金！最高可獲3萬元現金大獎

2020-01-22 12:15

注意！台南山區6支「百萬測速照相機」在這裡

2020-01-22 12:14

影／台南秘境不要錯過 城堡建築伴櫻花如置身歐洲

2020-01-22 12:00

影／斥西港糖鐵「被消失」 自救會要突破防線爆衝突

2020-01-22 11:55

謝淑亞 留任雲林副縣長

2020-01-21 23:39

南市新任經發、社會局長 昨就職

2020-01-21 23:38

雲縣訂鄧麗君日 追思永遠情人

2020-01-21 23:37

提升南關線 歸仁專責救護隊成軍

2020-01-21 23:37

除夕夜12時搶頭香 西螺福興宮頭香狀元 送機票、金項鍊

2020-01-21 23:34

嘉義市超速、闖紅燈 去年高鐵大道罰最多

2020-01-21 23:33

嘉市這3組「測速闖紅燈相機」 衝黃燈也可能被拍照受罰

2020-01-21 18:22

台江大廟興學文化年曆搶手 連日本人都說讚

2020-01-21 17:18

雲林縣訂1月29日為鄧麗君日 用音樂追思永遠的情人

2020-01-21 16:36

雲林花海節開幕 33公頃花海春節喜迎賓

2020-01-21 16:14

南市北門三寮灣東隆宮春節擲筊PK賽 最大獎是機車

2020-01-21 16:00

嘉義大林鎮年前溫馨圍爐餐會 108戶弱勢家庭受惠

2020-01-21 15:48

影／台南十鼓仁糖文創園區 生肖屬鼠初一免費入園

2020-01-21 15:39

走出教室夢想起飛 台北龍翔扶輪社助偏鄉學童打開眼界

2020-01-21 15:39

嘉縣府新聞行銷處長請辭 縣府團隊4名局處長過年後異動

2020-01-21 15:23

西螺福興宮搶頭香 得主加碼送日本來回機票、金媽祖

2020-01-21 13:38

新網紅景點！西螺福興宮2700顆燈廊吸睛

2020-01-21 12:55

年前頒布新人事 台南市經發局長、社會局長走馬上任

2020-01-21 12:54

台南「最長地景式溜滑梯」來囉！長達12.5公尺明天啟用

2020-01-21 12:53

場面壯觀！嘉義縣近200輛年菜專車同時出發送弱勢家庭

2020-01-21 12:05

螺帽業老董有愛心 連年春節前捐愛心年菜水果給弱勢

2020-01-21 11:41

靈活的胖子蔡易餘創意嘉菜嘉魚愛鼠你 賀年看板春聯

2020-01-21 10:35

虎尾若瑟醫院義賣25萬元 所得全捐助社福、弱勢家庭

2020-01-21 10:20

春節台南市中西區購物逛街人潮多 警方將交管

2020-01-21 09:58

影／2020愛你愛你 白河台灣萬里長城尋愛大聲公

2020-01-21 09:35

由一個半英國人打造披薩店 在台南吃得到的英國美食

2020-01-21 08:09

迎新春年假 嘉義縣5家民宿旅宿環境大改造搶客

2020-01-21 07:57

剛出爐的飛官從小立志當飛鷹 為父親完成未竟之夢

2020-01-21 07:30

春節就醫 雲嘉南部分門診不打烊

2020-01-20 22:59

春節何處去？台南觀光工廠推系列優惠好康

2020-01-20 18:17

影／嘉市月老廟初五女子拋繡球 未婚男子接到就能牽紅線

2020-01-20 17:36
看更多

熱門文章

嘉市這3組「測速闖紅燈相機」 衝黃燈也可能被拍照受罰

2020-01-21 18:22

台南「最長地景式溜滑梯」來囉！長達12.5公尺明天啟用

2020-01-21 12:53

新竹過年不無聊！五大走春體驗懶人包

2020-01-21 15:43

快看身分證！上頭有「20」到南投渡假村走春免門票

2020-01-21 17:06

影／最美魚販過年前回家殺魚 包給父母每人超過10萬元

2020-01-21 17:01

豐原人注意！廟東商圈這7天設行人徒步區好逛街

2020-01-21 14:48

九份行人標線上路8天告發25件 瑞芳警列春節取締重點

2020-01-21 15:57

故宮人氣國寶肉形石今展出 彰化近百警力看緊這塊肉

2020-01-21 15:43

春節親子同遊新景點！竹東台泥特色公園啟用

2020-01-21 15:41

年前頒布新人事 台南市經發局長、社會局長走馬上任

2020-01-21 12:54

高雄捷運、輕軌、渡輪、公車 2月起刷手機就能搭乘

2020-01-21 16:17

雲林花海節開幕 33公頃花海春節喜迎賓

2020-01-21 16:14

「2020花在彰化」試燈 百隻地鼠、千顆鑽石、萬支玫瑰亮相

2020-01-21 22:56

屏東公車超難等？屏縣府：兩年內公車類捷運系統上路

2020-01-21 18:28

宜蘭員山燈節主燈今晚亮相 街頭燈海天幕超浪漫

2020-01-21 22:32

農地違章工廠清查 中彰投破萬

2020-01-22 00:11

警界吳怡農詢問度高 春安宣導影片擔綱演出超吸睛

2020-01-21 13:55

春節最狂市集「駁二小夜埕」 網羅人氣美食和原創品牌

2020-01-21 15:23

保大2帥哥秀才藝 彩繪戍守高雄意象

2020-01-21 16:03

「高雄觀光代言人」喊停？ 觀光局長：是轉型成活動品牌

2020-01-21 16:37

韓國瑜至市立鳳山醫院 視察類流感門診整備情形

2020-01-21 16:31

嘉義市走春 日拍「沉睡大白熊」、夜拍市府霓虹

2020-01-22 07:42

冷戰U2黑貓中隊機棚修復動工 6200萬保存黑貓軍史

2020-01-21 16:34

西螺福興宮搶頭香 得主加碼送日本來回機票、金媽祖

2020-01-21 13:38

減輕育兒負擔 竹市首間公共托育家園2月下旬開幕

2020-01-22 10:32

嘉縣府新聞行銷處長請辭 縣府團隊4名局處長過年後異動

2020-01-21 15:23

14公尺「愛河．愛之鯨」 躍出愛河

2020-01-21 23:44

影／廢料變「愛之鯨」躍出愛河 高雄觀光新亮點

2020-01-21 13:42

領立委當選證書 陳歐珀：下屆縣長大選願當桶箍

2020-01-21 18:36

注意！大甲鎮瀾宮初一至初五 周邊實施交通管制

2020-01-21 17:51

過年假扮街友到北車討紅包？社會局呼籲：把愛心交給我

2020-01-21 15:43

淡水日本警官宿舍入館將破7千人次 春節免費送祈願繪馬

2020-01-21 15:41

老夫老妻守護著人情百分的雜貨店 全年無休

2020-01-21 17:55

台北市政府點頭無償撥地 屏東琉球鄉護理之家今揭牌

2020-01-21 16:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top