台東春遊迎「紅藜」 舊火車站亮眼登場

春節遊台東迎紅藜！水保局台東分局與台東縣政府攜手各農政單位，今天起推出迎春「台東紅藜季」活動，在舊火車站周邊設置以紅藜元素的裝置藝術，同時搭配繽紛草花營造出浪漫文青的氛圍，邀請民眾來台東走春感受紅藜魅力。

水保局台東分局長王志輝指出，台東紅藜產業發展邁入第5年，紅藜產業已趨向成熟穩定，未來將由青農企業及各大廠契作模式為台東紅藜產業帶入新的里程碑；「台東紅藜季」活動即日起至2月9日農曆年期間展出，另1月27日至1月29日舉辦「藜」最紅市集，展售紅藜美食及點心、紅藜養生食品與紅藜花圈等。

今年台東紅藜季裝置藝術，2個籠型紅藜主題裝置藝術讓民眾能互動拍照，分別是以鞦韆為主角的「春天粉盪漾」，以及透過顏色及大小球體營造春天活潑氣息的「繽紛總動『圓』」；還有呼應紅藜垂墜之美意象竹編隧道，夜晚現場透過燈光照射呈現視覺的魔幻美感。