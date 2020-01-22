親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

天意！「老婆堅持要躲這」潤寅董座楊文虎嘆半年就被抓

武漢肺炎進入美國！華盛頓州首例確診 男子曾到武漢旅遊

嘉義市走春 日拍「沉睡大白熊」夜拍市府霓虹

2020-01-22 07:42聯合報 記者卜敏正／即時報導

2020迎新春，嘉義市政府迎接新年，鼓勵民眾趁長連假外出走春，嘉義火車站規畫設置「沉睡大白熊」、「市府霓虹燈飾」等多處景點，鼓勵民眾外出走春，到這幾處打卡熱點，感受年味、美景與創意嘉義市。

嘉義市觀光新聞處長張婉芬表示，遊子搭高鐵返鄉，第一站可到嘉義高鐵站2樓日式小屋逛逛，木造建築打造的日式小屋，高掛「歡迎來嘉義市走春」，意味回家如同回嘉，市府更推薦遊子返鄉期間，邀約老同學、好朋友走逛檜意森活村，在檜木建築中悠閒漫步，享受假期好時光。

張婉芬說，嘉義火車站也是市區經典地標，一出車站就可看見沉睡大白熊身影，新春喜氣版沉睡白熊，白白胖胖外貌加上睡眼迷濛樣子，早已成為親子、情侶，甚至閨蜜最夯打卡熱點，返鄉遊客不可錯過！

「到嘉義市府夜拍真美」她說，市政府正門布置春節燈飾，入夜後七彩燈光點亮，搭配設計鼠來寶春聯，左右兩側還有彩虹圓燈，充滿濃濃年節喜氣。

觀光新聞處表示，除以上三處景點，嘉義市北香湖公園、嘉義公園及中正公園也有小驚喜，除燈飾妝點外，還放上「CHIAYI CITY HAPPY NEW YEAR」純白色英文字樣，簡約不失春節喜氣，另蘭潭風景區，除特色地標「月影潭心」，市府也特別在對面泛月廣場，打造一座「2020 235」花草牆，邀請大家2020一起愛上我、愛上嘉義市！

嘉義高鐵站2樓日式小屋，高掛「歡迎來嘉義市走春」。圖／嘉義市政府提供
嘉義高鐵站2樓日式小屋，高掛「歡迎來嘉義市走春」。圖／嘉義市政府提供
分享
嘉義市政府正門布置霓虹燈飾，入夜後七彩燈光點亮，搭配設計鼠來寶春聯，左右兩側還有...
嘉義市政府正門布置霓虹燈飾，入夜後七彩燈光點亮，搭配設計鼠來寶春聯，左右兩側還有彩虹圓燈，充滿濃濃年節喜氣。圖／嘉義市政府提供
分享
嘉義火車站外沉睡大白熊身影，早已成為親子、情侶，甚至閨蜜最夯打卡熱點。圖／嘉義市...
嘉義火車站外沉睡大白熊身影，早已成為親子、情侶，甚至閨蜜最夯打卡熱點。圖／嘉義市政府提供
分享
嘉義市府特別在蘭潭風景區對面泛月廣場，打造一座「2020 235」花草牆，邀請大...
嘉義市府特別在蘭潭風景區對面泛月廣場，打造一座「2020 235」花草牆，邀請大家2020愛上我、愛上嘉義市！圖／嘉義市政府提供
分享

嘉義火車站高鐵

延伸閱讀

通緝犯撞警車逃逸 1女警受傷

嘉義市超速、闖紅燈 去年高鐵大道罰最多

嘉市這3組「測速闖紅燈相機」 衝黃燈也可能被...

通緝犯衝撞警車逃逸 甜姐兒女警受傷送醫無礙

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

送給18鄉鎮市弱勢戶 嘉縣200年菜專車齊出發

2020-01-21 23:35

謝淑亞 留任雲林副縣長

2020-01-21 23:39

南市新任經發、社會局長 昨就職

2020-01-21 23:38

雲縣訂鄧麗君日 追思永遠情人

2020-01-21 23:37

提升南關線 歸仁專責救護隊成軍

2020-01-21 23:37

除夕夜12時搶頭香 西螺福興宮頭香狀元 送機票、金項鍊

2020-01-21 23:34

嘉義市超速、闖紅燈 去年高鐵大道罰最多

2020-01-21 23:33

嘉市這3組「測速闖紅燈相機」 衝黃燈也可能被拍照受罰

2020-01-21 18:22

台江大廟興學文化年曆搶手 連日本人都說讚

2020-01-21 17:18

雲林縣訂1月29日為鄧麗君日 用音樂追思永遠的情人

2020-01-21 16:36

雲林花海節開幕 33公頃花海春節喜迎賓

2020-01-21 16:14

南市北門三寮灣東隆宮春節擲筊PK賽 最大獎是機車

2020-01-21 16:00

嘉義大林鎮年前溫馨圍爐餐會 108戶弱勢家庭受惠

2020-01-21 15:48

影／台南十鼓仁糖文創園區 生肖屬鼠初一免費入園

2020-01-21 15:39

走出教室夢想起飛 台北龍翔扶輪社助偏鄉學童打開眼界

2020-01-21 15:39

嘉縣府新聞行銷處長請辭 縣府團隊4名局處長過年後異動

2020-01-21 15:23

西螺福興宮搶頭香 得主加碼送日本來回機票、金媽祖

2020-01-21 13:38

新網紅景點！西螺福興宮2700顆燈廊吸睛

2020-01-21 12:55

年前頒布新人事 台南市經發局長、社會局長走馬上任

2020-01-21 12:54

台南「最長地景式溜滑梯」來囉！長達12.5公尺明天啟用

2020-01-21 12:53

場面壯觀！嘉義縣近200輛年菜專車同時出發送弱勢家庭

2020-01-21 12:05

螺帽業老董有愛心 連年春節前捐愛心年菜水果給弱勢

2020-01-21 11:41

靈活的胖子蔡易餘創意嘉菜嘉魚愛鼠你 賀年看板春聯

2020-01-21 10:35

虎尾若瑟醫院義賣25萬元 所得全捐助社福、弱勢家庭

2020-01-21 10:20

春節台南市中西區購物逛街人潮多 警方將交管

2020-01-21 09:58

影／2020愛你愛你 白河台灣萬里長城尋愛大聲公

2020-01-21 09:35

由一個半英國人打造披薩店 在台南吃得到的英國美食

2020-01-21 08:09

迎新春年假 嘉義縣5家民宿旅宿環境大改造搶客

2020-01-21 07:57

剛出爐的飛官從小立志當飛鷹 為父親完成未竟之夢

2020-01-21 07:30

春節就醫 雲嘉南部分門診不打烊

2020-01-20 22:59

春節何處去？台南觀光工廠推系列優惠好康

2020-01-20 18:17

影／嘉市月老廟初五女子拋繡球 未婚男子接到就能牽紅線

2020-01-20 17:36

年初一、初二來結緣 學甲慈濟宮發放8500個鼠年金幣

2020-01-20 15:40

拚全國最高 蔡英文台南官田東西庄得票遙遙領先

2020-01-11 17:16

未婚男女展現誠意優勢 破解愛情「冷暴力」

2019-12-08 12:01

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

嘉市這3組「測速闖紅燈相機」 衝黃燈也可能被拍照受罰

2020-01-21 18:22

台南「最長地景式溜滑梯」來囉！長達12.5公尺明天啟用

2020-01-21 12:53

新竹過年不無聊！五大走春體驗懶人包

2020-01-21 15:43

快看身分證！上頭有「20」到南投渡假村走春免門票

2020-01-21 17:06

影／最美魚販過年前回家殺魚 包給父母每人超過10萬元

2020-01-21 17:01

豐原人注意！廟東商圈這7天設行人徒步區好逛街

2020-01-21 14:48

九份行人標線上路8天告發25件 瑞芳警列春節取締重點

2020-01-21 15:57

苗栗市婦女生育津貼1萬元首發 媽媽說賺到了

2020-01-21 12:23

故宮人氣國寶肉形石今展出 彰化近百警力看緊這塊肉

2020-01-21 15:43

年前頒布新人事 台南市經發局長、社會局長走馬上任

2020-01-21 12:54

黃珊珊視察萬大魚菜批發市場 市場處：到貨量充足

2020-01-21 08:28

春節親子同遊新景點！竹東台泥特色公園啟用

2020-01-21 15:41

高雄捷運、輕軌、渡輪、公車 2月起刷手機就能搭乘

2020-01-21 16:17

高市府拚路平有成 獲內政部考評優等

2020-01-21 11:33

螺帽業老董有愛心 連年春節前捐愛心年菜水果給弱勢

2020-01-21 11:41

雲林花海節開幕 33公頃花海春節喜迎賓

2020-01-21 16:14

警界吳怡農詢問度高 春安宣導影片擔綱演出超吸睛

2020-01-21 13:55

高雄也能玩到雪！科工館現常溫雪景極地情境兒童樂園

2020-01-21 12:06

屏東公車超難等？屏縣府：兩年內公車類捷運系統上路

2020-01-21 18:28

保大2帥哥秀才藝 彩繪戍守高雄意象

2020-01-21 16:03

「2020花在彰化」試燈 百隻地鼠、千顆鑽石、萬支玫瑰亮相

2020-01-21 22:56

「高雄觀光代言人」喊停？ 觀光局長：是轉型成活動品牌

2020-01-21 16:37

春節最狂市集「駁二小夜埕」 網羅人氣美食和原創品牌

2020-01-21 15:23

場面壯觀！嘉義縣近200輛年菜專車同時出發送弱勢家庭

2020-01-21 12:05

冷戰U2黑貓中隊機棚修復動工 6200萬保存黑貓軍史

2020-01-21 16:34

西螺福興宮搶頭香 得主加碼送日本來回機票、金媽祖

2020-01-21 13:38

嘉縣府新聞行銷處長請辭 縣府團隊4名局處長過年後異動

2020-01-21 15:23

韓國瑜至市立鳳山醫院 視察類流感門診整備情形

2020-01-21 16:31

領立委當選證書 陳歐珀：下屆縣長大選願當桶箍

2020-01-21 18:36

過年假扮街友到北車討紅包？社會局呼籲：把愛心交給我

2020-01-21 15:43

台北市政府點頭無償撥地 屏東琉球鄉護理之家今揭牌

2020-01-21 16:34

影／廢料變「愛之鯨」躍出愛河 高雄觀光新亮點

2020-01-21 13:42

藝術裝置「愛河‧愛之鯨」 今起高雄愛河畔亮相

2020-01-21 13:54

台南新化警分局工友及司機終年辛勞 分局長送水果賀節

2020-01-21 16:16

家中不要堆滿雜物！高市消防拍幽默逗趣「儲女養成記」

2020-01-21 18:28

老夫老妻守護著人情百分的雜貨店 全年無休

2020-01-21 17:55

注意！大甲鎮瀾宮初一至初五 周邊實施交通管制

2020-01-21 17:51

淡水日本警官宿舍入館將破7千人次 春節免費送祈願繪馬

2020-01-21 15:41

農地違章工廠清查 中彰投破萬

2020-01-22 00:11

金廈大年初一共同施放煙花 要讓民眾驚喜連連

2020-01-21 17:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top