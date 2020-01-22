嘉義市走春 日拍「沉睡大白熊」夜拍市府霓虹
2020迎新春，嘉義市政府迎接新年，鼓勵民眾趁長連假外出走春，嘉義火車站規畫設置「沉睡大白熊」、「市府霓虹燈飾」等多處景點，鼓勵民眾外出走春，到這幾處打卡熱點，感受年味、美景與創意嘉義市。
嘉義市觀光新聞處長張婉芬表示，遊子搭高鐵返鄉，第一站可到嘉義高鐵站2樓日式小屋逛逛，木造建築打造的日式小屋，高掛「歡迎來嘉義市走春」，意味回家如同回嘉，市府更推薦遊子返鄉期間，邀約老同學、好朋友走逛檜意森活村，在檜木建築中悠閒漫步，享受假期好時光。
張婉芬說，嘉義火車站也是市區經典地標，一出車站就可看見沉睡大白熊身影，新春喜氣版沉睡白熊，白白胖胖外貌加上睡眼迷濛樣子，早已成為親子、情侶，甚至閨蜜最夯打卡熱點，返鄉遊客不可錯過！
「到嘉義市府夜拍真美」她說，市政府正門布置春節燈飾，入夜後七彩燈光點亮，搭配設計鼠來寶春聯，左右兩側還有彩虹圓燈，充滿濃濃年節喜氣。
觀光新聞處表示，除以上三處景點，嘉義市北香湖公園、嘉義公園及中正公園也有小驚喜，除燈飾妝點外，還放上「CHIAYI CITY HAPPY NEW YEAR」純白色英文字樣，簡約不失春節喜氣，另蘭潭風景區，除特色地標「月影潭心」，市府也特別在對面泛月廣場，打造一座「2020 235」花草牆，邀請大家2020一起愛上我、愛上嘉義市！
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