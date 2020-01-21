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台南灣裡長期淹水 議員要求盡快改善

2020-01-21 19:54聯合報 記者鄭維真／台南即時報導

台南市南區灣裡居民長期受淹水之苦，議員呂維胤指側溝排水改善刻不容緩，目前南區公所...
台南市南區灣裡居民長期受淹水之苦，議員呂維胤指側溝排水改善刻不容緩，目前南區公所已編列1253萬元預算改善側溝，要求工務局盡快審核執行。圖／台南市議員呂維胤提供
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台南市南區灣裡居民長期受淹水之苦，議員呂維胤指，日前市府雖有增設抽水機組，但遇落雷或強降雨易跳電仍會淹水，顯示側溝排水改善刻不容緩，目前南區公所已編列1253萬元預算改善側溝，要求工務局盡快審核執行，讓居民擺脫淹水惡夢。南市工務局表示，區公所會採分標發包與施工，預計2、3月上網招標，順利的話就可在6、7月完工。

呂維胤指出，先前定期會總質詢時已向市府爭取約180萬元的經費，進行老舊側溝、側溝式箱涵等排水設施的通路狀況、排水情形等水路調查，發現灣裡地區多處管線老舊，有些管線是由低的側溝往高的側溝，而一個路段更經歷過工務局、水利局和區公所三個不同單位施工，造成大腸包小腸，大管線內有小管的現象，使得灣裡地區積水不易消退。

呂維胤表示，目前南區公所灣裡第一期側溝改善工程規畫省躬一街、灣裡路88巷、灣裡路235巷、灣裡路263巷61弄和灣裡路263巷52弄12號等五處路段，總經費1253萬的側溝排水改善案，希望市府有關單位能於農曆年後立即施工，搶在雨季之前完成第一期灣裡側溝改善工程，大幅加強排水能力，徹底改善灣裡長年的淹水問題，讓民眾過個好年後，平日也能安居樂業。

工務局副局長王建雄回應，目前側溝改善工程已交辦南區區公所積極規畫中，預計今年2、3月會將路段分別招標，期望能搶在6、7月颱風季前完成第一期工程。

水利局雨水下水道工程科長吳書旭表示，近年水利局已完成明興路截流箱涵工程第1、2標、台86分流箱涵工程及灣裡排水護坡改善工程，而灣裡低窪地區則會以高地截流，增加並更新抽水點低地抽排等措施為主；並根據地政局都市計畫，編列5億元預算在台86分洪道旁增設24CMS抽水站一座，以提升喜樹灣裡地區防洪標準，降低淹水風險。

淹水都市計畫高地

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