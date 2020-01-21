雲林縣訂1月29日為鄧麗君日 用音樂追思永遠的情人

為紀念雲林子弟、享譽國際流行音樂歌手鄧麗君67歲冥誕，雲林縣長張麗善今宣布將1月29日鄧麗君冥誕訂為鄧麗君日，每年鄧麗君日前後將舉辦一系列追思活動，今年縣政府與褒忠鄉鄧麗君文化協會共同舉辦「賀新年鄧麗君67思君音樂會」，邀請各界及廣大歌迷朋友一同懷念出生在雲林褒忠鄉的國際巨星。

雲林縣長張麗善表示，雲林縣擁有相當多的優秀藝術人才，無論旅外或扎根在地之雲林人，皆在各方面成就非凡並佔有一席之地，甚至走上國際舞台，歌手鄧麗君是出生在雲林褒忠鄉，是雲林的驕傲和光榮，縣府要讓鄧麗君永住在人們心中，將1月29日訂為鄧麗君日，於每年紀念日前後周末辦理各項活動，一同追思永遠的情人鄧麗君。

文化觀光處長陳璧君表示，鄧麗君是台灣及亞洲地區為具廣大影響力的指標性音樂人物，至今仍有許多歌曲傳唱著，紀念活動和衍生作品仍不斷產出，以紀念「一代巨星」的光榮成就。