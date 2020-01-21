嘉義大林鎮年前溫馨圍爐餐會 108戶弱勢家庭受惠

嘉義縣大林鎮長簡志偉關心鎮內低收弱勢家庭，積極尋求社會愛心資源籌備低收圍爐餐會，盼令低收入戶家庭能快樂過年，大林鎮公所在今日上午舉辦低收入戶餐會，分送各界捐贈物資及紅包，共108戶家庭受惠。

來自各地的愛心資源湧入，另增加義剪活動，由美髮師幫民眾剪頭髮，美髮師說，農曆春節前，民眾常有剪髮達煥然一新的習慣，體貼低收弱勢民眾經濟上較困難，志願來幫他們義剪。

受邀參加餐會的民眾，到場後發現有義剪活動又驚又喜，經美髮師巧手，每個人都有帥氣或美麗的新造型，更有過年的喜氣，美髮師表示，能以自己的專業助人，將愛傳遞出去，感到非常快樂。

簡志偉說，公所在每年歲末舉辦低收餐會，弱勢民眾能聚在一起吃圍爐飯，別具意義，也是大林年度盛事，除豐盛菜餚外，更準備精彩表演與音樂饗宴，今年邀請美髮師參與義剪，每個人藉自己的能力以不同方式傳遞愛心，令大林充滿溫暖。

簡志偉表示，感謝來自社會的愛心捐贈，令低收民眾共享美食，並分贈民生物資及紅包，讓他們可以過個好年，期待此大愛精神發揮拋磚引玉效應，令更多資源投入大林幫助更多弱勢鄉親，其中每年捐款行善30多年的婦人江金玲，雖在年前不幸過世，仍由家人持續捐款，遺愛人間，相當令人感佩。