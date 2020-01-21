影／台南十鼓仁糖文創園區 生肖屬鼠初一免費入園

台南十鼓仁糖文創園區每年舉辦十鼓節，邀約國際團隊演出，今天推出「2020十鼓節 金鼠躍双十-春擊鼠到寶」，首度邀請韓國亂打秀(The NANTA)、「十鼓手合鐵鼓樂團」結合搖滾及鼓樂演出，還有新日本音樂太鼓樂團 NEO Japanesque，生肖屬鼠民眾大年初一可以免費入園。

十鼓園區表示，大年初三晚上8點台日五團來場大聯演有日本野武士太鼓團、舞太鼓飛鳥組、新日本音樂太鼓樂團與台灣十鼓擊樂團、十鼓手合鐵鼓樂團。預售票開賣至明天22日，「限量發售的日間套票早已搶購一空」。

十鼓節自01月25日大年初一開始到29日大年初五，在十鼓仁糖文創園區室內展演劇場開演。十鼓文創創辦人謝十表示，今年度適逢十鼓擊樂團20周年慶，2020十鼓節先開跑，希望大家一起與十鼓擊樂團同慶。

今天十鼓文創旗下表演品牌「十鼓手合鐵鼓樂團」演出搖滾鼓樂，該團2012年成立，起初以工廠製糖器械、機具等擊奏為主，發展期間加入了許多搖滾元素，「是台灣唯一將流行樂器及傳統鼓融合的鼓樂團」。