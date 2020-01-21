嘉縣府新聞行銷處長請辭 縣府團隊4名局處長過年後異動

嘉義縣政府新聞行銷處長賴明宏以有生涯規畫，完成階段任務為由，向翁章梁請辭做到本月底。圖／聯合報資料照片 分享 facebook 嘉義縣長翁章梁就職逾1年，縣府團隊過年後將有異動，衛生局長祝年豐去年請辭，新局長未派任；地政處長陳宏基最近屆齡退休； 新聞行銷處長賴明宏日前請辭；社會局長李政毅過年後也將辭職回台北工作； 隨著4位重要局處長人事出缺異動，翁章梁正積極尋覓人才，布局新人事。

翁章梁前年底就職，縣府團隊首位請辭是教育處長鄧進權，翁章梁借將教育部國會聯絡組科長陳添丁調接任；接著衛生局長祝年豐也在去年議會定期大會開議前辭職，祝是繼教育處長鄧進權後，第2位辭職局處長，局長由副局長趙紋華代理至今。

另資深地政處長陳宏基屆齡退休，陳宏基曾任民政處長，處長由副處長賴俊宏代理，新處長人事還未發布；政務官任用的新聞行銷處長賴明宏以有生涯規畫，完成階段任務為由，向翁章梁請辭做到本月底，賴明宏將重回台大攻讀國家發展研究所博士班，他為了到嘉縣工作，辦理休學1年。

46歲賴明宏是縣府團隊「黃金單身貴族」，擁有跨領域專業，曾在基層、國會及中央部會歷練，學經歷完整，曾任教育部長杜正勝秘書、立委薛凌國會辦公室主任、台南後壁區公所主秘、台南市議會機要秘書、桃園市政府參議、行政院雲嘉南聯合服務中心副執行長等要職。

另政務官任用53歲出身梅山鄉的社會局長李政毅，最近在內部局務會報宣布將在過年後請辭回台北，與家人團聚，有新工作等著他，文化大學政治系畢業的他，長期從事政治，曾任民進黨中央黨部組織部、青年部主任等重要黨職，李政毅大學就與翁章梁認識，彼此相識逾20年，有共同民主政治理念。