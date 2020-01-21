親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

不用搶N95口罩！武漢肺炎疫情燒 自保這兩招最重要

馬英九推「鼠年賀歲片」！扮1日外送員 訂餐者興奮到結巴

西螺福興宮搶頭香 得主加碼送日本來回機票、金媽祖

2020-01-21 13:38聯合報 記者陳雅玲／雲林縣即時報導

雲林縣西螺福興宮每年除夕夜循古禮開廟門，15年前開始舉辦搶頭香及發放一元美金紅包，年年吸引大批人潮參加，搶頭香的人潮更曾連續數年將廟前石獅撞倒，光是去年除夕夜就湧入逾十萬人次，廟方今年加碼，頭香狀元得主將可獲日本大阪的來回機票、價值一萬元的太平媽純金項鍊、劍湖山住宿券餐券、文創商品及「頭香狀元」精美木匾，獎品總價值逾3萬元。

福興宮董事陳清三表示，每年春節期間福興宮都安排一連串活動，包含最精采的開廟門搶頭香、領開運紅包、鑽轎底祈平安、契子女回娘家、元宵提燈踩街、元宵燈謎晚會等，每年都吸引大批人潮來參與。

往年除夕夜搶頭香都吸引大批人潮參加，今年福興宮也加碼要送頭香得主到日本賞櫻，包括單人日本大阪的來回機票、價值一萬元的太平媽純金項鍊、劍湖山住宿券餐券、「頭香狀元」精美木匾，及福興宮推出的文創商品，全部獎品總價值逾3萬元。

福興宮董事長楊文鐘表示，福興宮發放一元美金紅包今年邁入第15年，許多信徒甚至已經集滿12生肖，從第一年的數百個，每年增加發放數量，仍供不應求，今年預計要發出8800個鼠年美金紅包，送完為止。

今年已有民眾分享集滿12年的太平媽開運紅包，因此廟方再加碼，只要帶著12生肖的太平媽開運紅包到福興宮櫃台，就可以領取「媽祖鴻運福袋」。

民俗專家李寶全表示，「頭香」指的是每個人新年的第一炷香，藉此向神明祈求一整年的好運及新年新願望，近年為獲得神明眷顧與一整年的好運，每年除夕夜裡，有許多信眾會手持線香在廟門外守候，等到大年初一子時廟門一開，便蜂湧而入搶插新年裡的第一炷香，形成「搶頭香」的年節活動。

李寶全表示，他不鼓勵民眾搶頭香，因為神明不會插頭香的先後順序有差別待遇，若要搶頭香切記不要用「射」或「丟」進香爐，這是對神明不敬，插頭香前應站在香爐前誠心祭拜，訴說新年的願望，不要為了搶頭香衝撞，以免新年頭香沒搶到反而掛彩，得不償失。

雲林縣西螺福興宮15年前開始舉辦春節搶頭香及發放一元美金紅包活動，今年除夕夜將發...
雲林縣西螺福興宮15年前開始舉辦春節搶頭香及發放一元美金紅包活動，今年除夕夜將發送8800個一元美金紅包。記者陳雅玲／攝影
分享
雲林縣西螺福興宮15年前開始舉辦春節搶頭香及發放一元美金紅包活動，年年吸引大批人...
雲林縣西螺福興宮15年前開始舉辦春節搶頭香及發放一元美金紅包活動，年年吸引大批人潮參加，廟方今年加碼，頭香狀元得主將可獲日本大阪的來回機票、價值一萬元的太平媽純金項鍊、劍湖山住宿券餐券、文創商品及「頭香狀元」精美木匾，獎品總價值逾3萬元。記者陳雅玲／攝影
分享
雲林縣西螺福興宮15年前開始舉辦春節搶頭香及發放一元美金紅包活動，年年吸引大批人...
雲林縣西螺福興宮15年前開始舉辦春節搶頭香及發放一元美金紅包活動，年年吸引大批人潮參加，廟方今年加碼，頭香狀元得主將可獲日本大阪的來回機票、價值一萬元的太平媽純金項鍊、劍湖山住宿券餐券、文創商品及「頭香狀元」精美木匾，獎品總價值逾3萬元。記者陳雅玲／攝影
分享

紅包除夕夜

延伸閱讀

新網紅景點！西螺福興宮2700顆燈廊吸睛

初五嘉市拋繡球 月老牽紅線

屏東慈鳳宮3萬錢母 除夕夜發放

影／嘉市月老廟初五女子拋繡球 未婚男子接到就...

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

台南「最長地景式溜滑梯」來囉！長達12.5公尺明天啟用

2020-01-21 12:53

新網紅景點！西螺福興宮2700顆燈廊吸睛

2020-01-21 12:55

場面壯觀！嘉義縣近200輛年菜專車同時出發送弱勢家庭

2020-01-21 12:05

年前頒布新人事 台南市經發局長、社會局長走馬上任

2020-01-21 12:54

螺帽業老董有愛心 連年春節前捐愛心年菜水果給弱勢

2020-01-21 11:41

靈活的胖子蔡易餘創意嘉菜嘉魚愛鼠你 賀年看板春聯

2020-01-21 10:35

虎尾若瑟醫院義賣25萬元 所得全捐助社福、弱勢家庭

2020-01-21 10:20

春節台南市中西區購物逛街人潮多 警方將交管

2020-01-21 09:58

影／2020愛你愛你 白河台灣萬里長城尋愛大聲公

2020-01-21 09:35

由一個半英國人打造披薩店 在台南吃得到的英國美食

2020-01-21 08:09

迎新春年假 嘉義縣5家民宿旅宿環境大改造搶客

2020-01-21 07:57

剛出爐的飛官從小立志當飛鷹 為父親完成未竟之夢

2020-01-21 07:30

野炊、AI電動車 校長公開授課出奇招

2020-01-21 00:13

終於通過了! 嘉縣梅山預計2月開放中巴到太和

2020-01-20 23:17

台南電動自行車Be-Bike年後上路

2020-01-20 23:04

OUTLET進駐歸仁 拚「城中城」

2020-01-20 23:01

春節就醫 雲嘉南部分門診不打烊

2020-01-20 22:59

雲林蔬菜肉品 春節供貨穩定

2020-01-20 22:47

亞洲首座太陽能教育休閒農場 讓麥寮變超浪漫

2020-01-20 19:47

春節何處去？台南觀光工廠推系列優惠好康

2020-01-20 18:17

影／嘉市月老廟初五女子拋繡球 未婚男子接到就能牽紅線

2020-01-20 17:36

愛心感人 台南建設公司老闆夫婦連捐3輛救護車

2020-01-20 17:02

歸仁戶政所打造浪漫新婚牆 新人拍照打卡送蜂蜜香皂

2020-01-20 15:53

影／看狗抓耗子！甘蔗田土狗抓田鼠緊張刺激

2020-01-20 15:50

年初一、初二來結緣 學甲慈濟宮發放8500個鼠年金幣

2020-01-20 15:40

來台南歡喜過年 正統鹿耳門聖母廟除夕熱鬧跨年

2020-01-20 15:11

籌備6年 朴子故事館過年提供懷舊歷史景點

2020-01-20 14:16

影／台南女就服員激似藝人隋棠 老闆搶著幫她介紹對象

2020-01-20 12:57

迎新年嘉義長庚變藝文走廊 書法家揮毫贈春聯熱鬧滾滾

2020-01-20 12:44

11月還促銷…台南北區泳池SPA會館停業 會員不滿喊告

2020-01-20 10:21

失智老人協尋暴增 嘉義縣太保救難協會成立

2020-01-20 09:01

拚全國最高 蔡英文台南官田東西庄得票遙遙領先

2020-01-11 17:16

未婚男女展現誠意優勢 破解愛情「冷暴力」

2019-12-08 12:01

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00

年節期間蔬果肉品價量均穩定 張麗善請大家安心選購

2020-01-20 17:04
看更多

熱門文章

林右昌：館長不必道歉 願上直播聊體育產業發展

2020-01-20 16:44

影／看狗抓耗子！甘蔗田土狗抓田鼠緊張刺激

2020-01-20 15:50

南投燈會驚見大媽跳廣場舞 竟是「瘋狂麥克斯」帶頭跳

2020-01-20 20:54

環狀線試營運 新店十四張加速發展

2020-01-20 16:33

剛出爐的飛官從小立志當飛鷹 為父親完成未竟之夢

2020-01-21 07:30

終於通過了! 嘉縣梅山預計2月開放中巴到太和

2020-01-20 23:17

愛心感人 台南建設公司老闆夫婦連捐3輛救護車

2020-01-20 17:02

迪化街牛軋糖疑坑客 官方今巡查多攤沒標價

2020-01-20 16:51

由一個半英國人打造披薩店 在台南吃得到的英國美食

2020-01-21 08:09

過年提早 屏東兩大水果天王追貨追到最高點

2020-01-21 07:29

黃珊珊視察萬大魚菜批發市場 市場處：到貨量充足

2020-01-21 08:28

影／嘉市月老廟初五女子拋繡球 未婚男子接到就能牽紅線

2020-01-20 17:36

舉發違規4分之1是民眾檢舉 違停、未依規定打方向燈最多

2020-01-20 15:48

屏東各地分送發財金發財水 庇佑鼠年發大財！

2020-01-20 18:52

中市14期重劃區 完成最後拼圖

2020-01-21 00:15

龍潭中興路武漢陸橋 淨化街區空間整頓市容

2020-01-20 17:22

亞洲首座太陽能教育休閒農場 讓麥寮變超浪漫

2020-01-20 19:47

內湖5期違規「住宅」 10戶開罰

2020-01-20 23:50

苗栗市婦女生育津貼1萬元首發 媽媽說賺到了

2020-01-21 12:23

與韓國瑜訪獨居老人 甄珍：永遠支持市長

2020-01-20 14:24

影／羅東小鎮迎新春今晚點燈 來看全國最大紅燈籠

2020-01-20 21:35

願參加國民黨改造 饒慶鈴：九二共識不可廢但要有意義

2020-01-20 16:49

年初一、初二來結緣 學甲慈濟宮發放8500個鼠年金幣

2020-01-20 15:40

OUTLET進駐歸仁 拚「城中城」

2020-01-20 23:01

螺帽業老董有愛心 連年春節前捐愛心年菜水果給弱勢

2020-01-21 11:41

歸仁戶政所打造浪漫新婚牆 新人拍照打卡送蜂蜜香皂

2020-01-20 15:53

北市府小內閣異動 研考會主委賴彥霖今上任

2020-01-20 19:33

台南電動自行車Be-Bike年後上路

2020-01-20 23:04

影／佛光山光照大千今晚試燈 「 大米」主燈喜氣亮相

2020-01-20 21:33

影／環狀線試乘民眾慘遭門夾 侯友宜：會再做調整

2020-01-20 14:16

春節何處去？台南觀光工廠推系列優惠好康

2020-01-20 18:17

台南「最長地景式溜滑梯」來囉！長達12.5公尺明天啟用

2020-01-21 12:53

喜歡登山健行 勇腳級台中大坑2號步道整修完工

2020-01-21 07:29

憂心今年登革熱 韓國瑜：過年後預做準備

2020-01-20 15:42

籌備6年 朴子故事館過年提供懷舊歷史景點

2020-01-20 14:16

影／收藏各國罕見套幣28年 古寶無患子老董春節開展

2020-01-20 14:39

環狀線10站開發案 秀朗橋站、景平站3月中開標

2020-01-20 23:40

騎車不怕累！台南市推全國首創電動自行車租借系統

2020-01-20 15:40

下月起 梅花湖電動車禁環湖

2020-01-20 23:42

高市府拚路平有成 獲內政部考評優等

2020-01-21 11:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top