西螺福興宮搶頭香 得主加碼送日本來回機票、金媽祖

雲林縣西螺福興宮每年除夕夜循古禮開廟門，15年前開始舉辦搶頭香及發放一元美金紅包，年年吸引大批人潮參加，搶頭香的人潮更曾連續數年將廟前石獅撞倒，光是去年除夕夜就湧入逾十萬人次，廟方今年加碼，頭香狀元得主將可獲日本大阪的來回機票、價值一萬元的太平媽純金項鍊、劍湖山住宿券餐券、文創商品及「頭香狀元」精美木匾，獎品總價值逾3萬元。

福興宮董事陳清三表示，每年春節期間福興宮都安排一連串活動，包含最精采的開廟門搶頭香、領開運紅包、鑽轎底祈平安、契子女回娘家、元宵提燈踩街、元宵燈謎晚會等，每年都吸引大批人潮來參與。

往年除夕夜搶頭香都吸引大批人潮參加，今年福興宮也加碼要送頭香得主到日本賞櫻，包括單人日本大阪的來回機票、價值一萬元的太平媽純金項鍊、劍湖山住宿券餐券、「頭香狀元」精美木匾，及福興宮推出的文創商品，全部獎品總價值逾3萬元。

福興宮董事長楊文鐘表示，福興宮發放一元美金紅包今年邁入第15年，許多信徒甚至已經集滿12生肖，從第一年的數百個，每年增加發放數量，仍供不應求，今年預計要發出8800個鼠年美金紅包，送完為止。

今年已有民眾分享集滿12年的太平媽開運紅包，因此廟方再加碼，只要帶著12生肖的太平媽開運紅包到福興宮櫃台，就可以領取「媽祖鴻運福袋」。

民俗專家李寶全表示，「頭香」指的是每個人新年的第一炷香，藉此向神明祈求一整年的好運及新年新願望，近年為獲得神明眷顧與一整年的好運，每年除夕夜裡，有許多信眾會手持線香在廟門外守候，等到大年初一子時廟門一開，便蜂湧而入搶插新年裡的第一炷香，形成「搶頭香」的年節活動。