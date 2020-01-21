新網紅景點！西螺福興宮2700顆燈廊吸睛

新春何處去？雲林西螺福興宮去年舉辦迎春燈會，其中自廟口延伸的福興路燈廊成為網紅打卡景點，廟方今年參展燈籠更達2700顆，近日試燈吸引大批民眾前來拍照。

西螺福興宮董事長楊文鐘表示，福興宮活動越來越精彩，感謝各界支持，去年的燈籠彩繪比賽共有近1700顆作品參展，今年更有外縣市申請參與，作品數共達2700顆。

他說，全數作品都會掛出展示，福興宮前福興路燈廊約140公尺，福興宮內更展示得獎作品與創意作品，歡迎民眾參拜太平媽並欣賞優秀作品。

西螺鎮劉姓家長說，她這幾天特別帶孩子來看燈廊，並尋找小孩畫的燈，孩子們看到作品被展示都很開心，每顆燈籠都是孩子用心的創作。

楊文鐘提到，今年已有民眾分享蒐集齊12年份的太平媽開運紅包，因此廟方再加碼，只要帶著12年份的太平媽開運紅包到福興宮櫃台，就可以領取「媽祖鴻運福袋」。

另，今年搶頭香活動，頭香狀元獎品再加碼，除可以得到頭香狀元匾額、太平媽純金項鍊、劍湖山免費住宿券、美金紅包與精美太平媽文創組合，還增加日本賞櫻來回機票。