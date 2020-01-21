台南「最長地景式溜滑梯」來囉！長達12.5公尺明天啟用

台南特色公園越來越多，其中利用地形高低落差、打造台南最長地景式溜滑梯的永康區祥合公園將在明天啟用，該溜滑梯為磨石子且長達12.5公尺，一旁還有生態景觀以及無障礙沙坑等，成為大小朋友、行動不便者都適用的共融式遊戲場。

祥合公園位於中華二路旁，面積約為1萬3700平方公尺，開發總經費約2億7400萬元。公園原土地所有權屬基督教美意會，台南市政府表示，106年該教會願意以市價一半與市府協議，讓市府得以節省公帑獲得ㄧ個當地渴望20年之久的公園。

公園設計保留該教會原有十字教堂地基、受洗池、吊橋遺址等歷史意象，也保留既有老樹，並新植77株喬木，充滿生態景觀；遊戲場域則利用公園地形中原有5公尺的高低差，設置一座台南最長達12.5公尺地景式的磨石子溜滑梯，同時規畫無障礙坡道、礫石、細沙沙坑及沙盤，大小朋友、行動不便者都適用的共融式遊戲場。同時也解決地區排水設置箱涵幹線，讓公園更具多元化休閒設施及解決了水患問題。