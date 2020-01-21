場面壯觀！嘉義縣近200輛年菜專車同時出發送弱勢家庭

春節前，嘉義縣政府召募縣府員工擔任一日志工，以實際行動關懷弱勢家庭，上午在縣府門口集結出發，共420名員工參與，出動194輛私人轎車，將1500份愛心年菜親自送到18鄉鎮市弱勢邊緣戶家裡，提供弱勢朋友過年享用豐盛的年菜，在警方交通管制下，縣長翁章梁座車領頭，近200輛愛心年菜專車同時出發，場面盛大壯觀。

縣府連續8年召募員工擔任一日志工，以實際行動關懷弱勢家庭，上午局處員工領取年菜後，在縣長翁章梁號召下前往18鄉鎮市，行前，翁章梁特別叮嚀同仁注意行車安全。

翁章梁頒發感謝狀給贊助年菜的「財團法人嘉義市九華山地藏庵」、「財團法人嘉義縣新港奉天宮」、「財團法人嘉義縣朴子配天宮」、「阿里山茶葉生產合作社」、「財團法人嘉義縣民雄鄉大士爺廟」、「嘉邑行善團」、「福添福社會福利慈善基金會」，感謝贊助1500份愛心年菜、年節紅包及年菜相關業務費。

「年菜送暖，溫馨我嘉 一日志工關懷到家」由嘉縣慈善團體聯合協會承辦，讓平日忙於公務縣府員工，走出辦公室，親身感受弱勢朋友生活的艱辛，以實際行動付出愛心，關懷弱勢朋友，