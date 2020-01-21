靈活的胖子蔡易餘創意嘉菜嘉魚愛鼠你 賀年看板春聯

連任的嘉義縣民進黨立委蔡易餘，拿圓滾滾身材做文宣廣告，用「靈活的胖子」做競選看板；去年過年前，推出「妙餘如豬、為民喉舌」賀年看板，拿身材自嘲，讓人看了莞爾一笑，蔡順利連任 ，靈活的胖子幾乎成了他的代名詞。

農曆鼠年將近，蔡易餘又搞創意，以米老鼠卡通造型，將蔡英文與他人像造型卡通化，用嘉義地名及蔡英文與他姓名發想，設計「嘉菜嘉魚愛鼠你」主題，在立委選區8鄉鎮市各豎立一面賀年看板，即日起發送「嘉菜嘉魚愛鼠你」限量雙主菜春聯。

蔡易餘臉書公布「嘉菜嘉魚愛鼠你」限量雙主菜春聯，免費索取地點：水上服務處：水上鄉中興路183號；朴子服務處：朴子市四維路一段66號； 布袋服務處：布袋鎮上海路331號（議員蔡瑋傑服務處）； 從21日到23日早上8點半開門後都可拿。

蔡易餘說，鄉親太熱情，每次跑行程都會「被餵食」，越操越胖，大家笑說圓滾滾很可愛，也有民眾說太胖，不如自娛娛人，因此推出「妙餘如豬、為民喉舌」，競選期間，成立胖子後援會，邀請大家穿「白白胖胖」靈活胖子潮Ｔ，帶胖狗胖貓及胖娃娃，站出來挺小英。