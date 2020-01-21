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影／2020愛你愛你 白河台灣萬里長城尋愛大聲公

2020-01-21 09:35聯合報 記者謝進盛／即時報導

走尋大聲公！台南白河台灣萬里長城春節推出「2020愛你愛妳，『愛』倒萬里長城」系列活動，邀請遊客初一至初三勇敢大聲說愛，聲音分貝最高者可獲得市價萬元全新龍袍裝，除一至初五夫妻憑身分證，還可享一人免費入園。

位於白河區六溪里山區的台灣萬里長城主題館，面積逾10甲地，城主林務局長（原名林士榮）斥資上億元「濃縮」中國萬里長城的壯闊景色，打造3公里長城道，沿途設英雄關、山海關、美人關、烽火台等關卡，城下則有開封府、龍門客棧等仿古建築造景。今年新增令人臉紅心跳的「紅燈區」以及五十年代的街景、流瀑水池等新設施。業者還引進宮廷劇古裝約400套戲服，方便遊客換裝暢遊過足戲癮。

林務局長說，迎接農曆金鼠年到來，大年初一到初三邀請遊客大聲說愛，超過120分貝就能觸動機關扳倒長城布景，分貝最高可獲要價上萬元的全新龍袍裝，亞軍、季軍則分別有3000、1000元現金。

他指出，初一到初五期間，凡夫妻同行，生肖屬鼠者（憑身分證）即可免費進場。前100名進場者都能拿到一元復始的開運小紅包，打卡按讚拍照上傳可額外獲得延長10分鐘（總計20分鐘）的變裝體驗。

而農歷初一至初十五上午9點半到下午4點，也安排亮歌后李珮菁、司馬玉嬌、鳥來嬤、如花、秀場王子林俊彥等老中青藝人輪番駐點表演。還有紅頂藝人、街頭魔術、雜耍特技等不定點獻上絕活，邀請遊客同歡。

林務局長說，遊客要前往白河萬里長城，開車可從南二高白河交流道下，往關子嶺方向，依指標轉往六重溪，約5公里到達。附近可造訪關子嶺溫泉、水火同源、大仙寺、碧雲寺、崁頂福安宮、咖啡公路等景點，歡迎遊客春節闔家出遊。

春節將至，台南白河台灣萬里長城推出一系列活動，邀請遊客賞遊。記者謝進盛／攝影
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春節將至，台南白河台灣萬里長城推出一系列活動，邀請遊客賞遊。記者謝進盛／攝影
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長城萬里白河

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