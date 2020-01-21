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由一個半英國人打造披薩店 在台南吃得到的英國美食

2020-01-21 08:09聯合報 記者修瑞瑩／即時報導

John來自英國，因為熱愛台南人的友善、傳統文化與在地小吃美食，加上又娶了台灣老婆，而決定定居台南。Mark則在國外長大，經歷了在英國留學、移民加拿大，長年旅外，因為家人的關係與喜愛家鄉的人情味，毅然決定辭去國外五星級飯店主管工作而返鄉。

兩人在台南相遇相識成為好友，更因共同對西方食物情有獨鍾，決定攜手在台南打造一家溫馨恬適的「披薩咖啡店」，讓台南鄉親能在一個優雅輕鬆的環境下，享受西方美食。

兩人開在台南中正路上的披薩咖啡店取名為「JaM Pizzeria Café，店名源自兩個人的名字John and Mark，在JaM裡，大家除了可以吃到傳統的歐式薄片披薩外，還有台南少見的披薩捲（Stromboli）與披薩餃（Calzone），店內招牌菜還包括英國最傳統的炸魚薯條搭配麥芽醋，與輕鬆無負擔的塔可（Taco）系列產品，足以令饕客們食指大動。

飲品方面，Mark推薦拿手的「冰磚」系列咖啡飲品，與來自英國、加拿大的各式啤酒，讓大家可以邊吃披薩，邊享受輕鬆的咖啡時光，可說是難得且不同的享受。

JaM團隊核心成員們指出，西方生活經驗數十年，多年的餐飲經驗，吸取了多國文化；JaM想要在台南呈現出一家在歐美國家常見的披薩咖啡館，在這裡可以輕鬆自在的吃著道地歐美口味披薩，喝著細心調製的咖啡茶飲，也能像歐美國家邊吃披薩邊享受一杯冰涼暢快的啤酒。

JaM指出，美食是很主觀的味覺，所以團隊用心製作每一道餐點。例如：自製披薩醬底、緩慢發酵麵團、純正香濃起司、精選創意菜色、多款特調飲品、餐點現點現做。JaM並不迎合台南人嗜甜的口感，但會以甜甜的心情，真心挑選好吃的優良食材，來呈現給消費者，讓消費者能享用優質健康的料理、飲品。

多名議員到JaM Pizzeria Café裡享受披薩。圖／議員提供
多名議員到JaM Pizzeria Café裡享受披薩。圖／議員提供
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JaM Pizzeria Café裡的披薩。圖／台南市議員提供
JaM Pizzeria Café裡的披薩。圖／台南市議員提供
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咖啡館英國

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